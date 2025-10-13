“Ha ucciso Paolo davanti alla madre e ha puntato la pistola contro la sorella”: lo zio racconta la notte dell’orrore a Palermo

«Erano 8-9 persone i ragazzi del branco contro il nostro Paolo. Lui ha tentato di sedare una rissa, gli diceva 'state calmi, ci stiamo divertendò, come faceva sempre per smussare le tensioni ogni volta che si verificavano. Lui teneva al suo locale, aveva progetti e voleva che tutti, che i cienti stessero bene». Lo dice lo zio di Paolo Taormina. «Non si conoscevano - aggiunge - quel ragazzo ha tirato fuori la pistola e ha fatto quello che ha fatto, sparando e poi scappando via... l’ha puntata anche contro la sorella di Paolo». Avevamo già visto quel ragazzo - racconta Sofia - veniva ogni sabato al locale e colpiva la sua faccia aggressiva. Scrivetelo chi era Paolo, un ragazzo bravissimo che pensava solo a lavorare... e scrivete chi invece era quello, un assassino». Secondo quanto ha riferito la famiglia, l’episodio sarebbe avvenuto sotto gli occhi del fratellino di 6 anni, della fidanzata e della mamma che ha detto di avere visto uccidere il figlio che gli è morto tra le braccia, mentre l’assassino scappava, non prima di avere puntato l’arma contro la sorella di Paolo andata a soccorrere il fratello.