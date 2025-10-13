Mille in marcia contro la violenza a Palermo

E’ cominciata a Palermo la «marcia silenziosa per fare rumore» organizzata da Cgil, Cisl, Uil e Acli e cui hanno aderito anche associazioni di categoria, come la Confcommercio, indetta dopo l’omicidio di Paolo Taormina. In Piazza Massimo ci sono circa mille persone, tra cui molti familiari di ragazzi uccisi senza un movente specifico ma che si sono trovati al centro di una spirale di violenza come le tre vittime di Monreale dell’aprile scorso. I sindacati dicono "basta alla violenza cittadina e al degrado sociale che sta soffocando la città ormai allo sbando». Il corteo arriverà davanti la prefettura percorrendo la via Cavour.

Nel corteo sono esposti striscioni, alcuni con le foto delle vittime, e tanti ragazzi che partecipano tengono in mano cartelli contro la violenza. I segretari generali Cgil e Cisl Palermo Mario Ridulfo e Federica Badami e il segretario regionale Uil Sicilia e Area Vasta Ignazio Baudo e il presidente Acli Palermo Francesco Todaro dicono: «E' giunto il momento di reagire concretamente e insieme. Servono azioni immediate per l’ordine pubblico, il disagio e le fragilità sociali, per la sicurezza dei cittadini, prevenzione e controllo. Regna il caos che si insinua nelle assenze come quella delle istituzioni, dei punti di riferimento, della coscienza civile e del rispetto per la vita».