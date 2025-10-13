“Non esiste una sola prova”: bufera in Rai sulle parole di Incoronata Boccia su Israele

«Si è parlato spesso del cinismo e della spietatezza dell’esercito israeliano, eppure non esiste una sola prova che siano state sventagliate mitragliate contro civili inermi, eppure questo veniva raccontato, questo è stato detto senza alcuna verifica delle fonti», ha detto ieri Boccia ripetendo tre volte la parola vergogna. «Oggi ci sarebbe da vergare un j'accuse tombale, non solo sul suicidio dell’Occidente o di una parte di esso, soprattutto dell’Europa. Per fortuna ci sono spazi di libertà intellettuali come questo che resistono, ma sul suicidio del giornalismo. Io proporrei che oggi, da questa tavola rotonda, possa emergere una candidatura ad Hamas per l'Oscar alla migliore regia, a cui noi giornalisti ci siamo piegati senza alcuno spirito critico. Dove sono stati allestiti set noi non siamo andati a verificare, certo non lo potevamo fare di persona ma ci sono state indagini e inchieste che hanno provato che quella informazione era propaganda».

«Non esiste una sola prova che dall’esercito israeliano siano state sventagliate mitragliate contro civili inermi». È polemica per le parole della direttrice dell’ufficio stampa Rai Incoronata Boccia pronunciate ieri al convegno dell’Ucei "La storia stravolta e il futuro da costruire", organizzato al Cnel a Roma. Dopo la diffusione del suo intervento sui social l’opposizione, che ieri aveva già contestato le affermazioni sulle gite ad Auschwitz pronunciate dalla ministra Eugenia Roccella allo stesso incontro, stigmatizza le frasi della giornalista, difesa da Fratelli d’Italia .

«Sull'uso ideologico della parola genocidio mi limito a chiedere: il 27 gennaio queste persone con quale faccia usciranno di casa? - ha proseguito la giornalista al convegno -. Io ho capito che qualcosa stesse cambiando nell’immaginario collettivo quest’estate, quando fuori da una villetta di una casa al mare, di un comprensorio di lusso con spiaggia privata, ho visto sventolare la bandiera della Palestina. Era il segnale chiaro che il dolore e la tragedia diventavano feticcio, moda, ostentazione della parte giusta dalla quale stare: il tradimento dell’Occidente, questo è stato fatto nelle nostre università».

Parole oggi stigmatizzate dalla presidente della commissione di Vigilanza Rai Barbara Floridia. «È grave - sostiene - che una dirigente del servizio pubblico possa esprimersi come ha fatto Incoronata Boccia, negando fatti documentati e contraddicendo ogni principio di verità e responsabilità. Se la Rai non prenderà le distanze in modo chiaro e immediato, quelle parole finiranno per rappresentare la posizione ufficiale dell’azienda. Mi aspetto una presa di posizione ferma e decisa da parte dei vertici». Gli altri parlamentari M5S nella bicamerale chiedono le dimissioni immediate di Boccia, mentre l’Usigrai invita l'azienda a esprimersi: «Ciò che ha espresso la direttrice dell’Ufficio Stampa Rai è la posizione dell’azienda?».