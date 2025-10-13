Regione siciliana, Schifani agli alleati: «Teniamo unita la coalizione». Oggi il vertice convocato dal governatore

Il governatore smorza i toni, lancia appelli all’unità, fa capire di essere pronto a venire incontro a certe richieste e istanze, purché non compromettano la tenuta di un governo e di una coalizione che, a suo avviso, sta conseguendo risultati importanti, come attesta il “boom” economico della Sicilia, tra le Regioni d’Italia a più forte crescita.

Sabato scorso aveva espresso il rammarico per le misure della manovra finanziaria “quater” affondate dai franchi tiratori, una delusione accompagnata da fendenti verso quelle fronde del Centrodestra che all’Ars hanno fatto leva sul voto segreto per manifestare dissapori covati da tempo. Ieri, invece, parole più concilianti e una mano tesa a tutti gli alleati, in vista del vertice di maggioranza convocato per stamattina a Palazzo d’Orleans, dato che «l’unità della coalizione – sottolinea il presidente della Regione – è imprescindibile per l’azione del governo. Una coalizione che mi sento di ringraziare, perché con il suo leale e costante sostegno ha consentito il raggiungimento di importantissimi risultati in tema economico, occupazionale e sociale. Ed altri sono alla nostra portata grazie alle consistenti maggiori risorse finanziarie di cui godrà la nostra regione».

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale