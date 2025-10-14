Esplosione durante uno sgombero nel Veronese, due precedenti di sfratto un anno fa: chi sono i tre fratelli Ramponi

Sono tre fratelli già noti per due episodi con la stessa dinamica - la casa saturata di gas - avvenuti un anno fa i responsabili dell’esplosione avvenuta stamani a Castel D’Azzano. Si tratta di Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, agricoltori e allevatori con problemi finanziari e ipotecari.
Prima in ottobre, e poi il 24 novembre del 2024 si erano opposti all’arrivo dell’ufficiale giudiziario aprendo una bombola di gas. Franco e Maria Luisa erano anche saliti sul tetto. Sul posto erano arrivati i vigili del fuoco, Carabinieri e Polizia locale, che dopo una mediazione avevano evitato il peggio.
Dopo la deflagrazione di questa mattina, Maria Luisa Ramponi è stata trovata tra le rovine: secondo le indagini, sarebbe stata lei a innescare l’esplosione, forse aprendo la valvola di una bombola di gas. È stata fermata insieme al fratello, entrambi sessantenni. Un terzo fratello è stato rintracciato all'interno di una campagna di proprietà.
Dopo i due precedenti, ci sono pochi dubbi sulla volontarietà di questo ennesimo gesto, un atto estremo per impedire lo sgombero della casa colonica che i tre occupavano da anni e all'interno della quale sono state trovate bombole di gas e quel che resta di molotov.
I vigili del fuoco hanno recuperato 5 bombole che erano state collocate in più stanze della casa, accatastandole nel cortile.
La casa era satura di gas fatto uscire, si presume, da più bombole vista la potente deflagrazione che ha fatto crollare lo stabile. Ad innescare la miccia sarebbe stata la donna, mentre i due fratelli si sarebbero trovati in una sorta di cantina e non in una stalla come si era appreso in un primo momento. Tutti e tre si erano barricati in casa.
Caricamento commenti
Commenta la notizia