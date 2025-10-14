Esplosione nel Veronese, 13 i feriti tra forze ordine

Sono 13 i feriti fra Carabinieri, Polizia e Vigili del fuoco nell’esplosione in cui hanno perso la vita tre militari dell’Arma, provocata da una famiglia di tre fratelli che ha fatto saltare una casa colonica a Castel d’Azzano in provincia di Verona mentre era in corso uno sgombero.

La casa è completamente distrutta ed è avvolta dalle fiamme, il cui spegnimento sta occupando decine di pompieri. Numerosi i mezzi del servizio di urgenza ed emergenza medica (Suem) che stanno operando. L’intervento dei sanitari è stato tempestivo perché alcuni si trovavano già sul posto come supporto alle forze dell’ordine per lo sgombero. Uno dei carabinieri morti è stato estratto dalle macerie mezz'ora fa.

Apparterebbero alle forze speciali i tre carabinieri morti nell’esplosione provocata da tre fratelli per impedire lo sgombero dalla casa colonica in cui vivevano. Lo sgombero del fondo agricolo era programmato da tempo e dopo vari tentativi, andati a vuoto, anche perchè i tre fratelli avevano minacciato di farsi saltare in aria, sono stati invitai sul posto militari dei reparti speciali di Padova e Mestre, supportati dagli agenti dell’Uopi, dipendenti dalla direzione centrale anticrimine, vista la delicatezza dell’intervento. In affiancamento sono stati aggiunti anche i vigili del fuoco e squadre di soccorso dell’ospedale.