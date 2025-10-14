Fratello e sorella ricoverati dopo aver causato l’esplosione nello sgombero di Castel d'Azzano: fermato il terzo occupante

Emergono nuovi dettagli sulla tragica esplosione che ha devastato un casolare di Castel d’Azzano, in provincia di Verona, causando la morte di tre carabinieri e il ferimento di tredici tra militari, poliziotti e vigili del fuoco.

Secondo quanto si apprende da fonti investigative, le persone fermate sono un fratello e una sorella, entrambi rimasti gravemente ustionati. I due sono stati trasportati d’urgenza in ospedale e si trovano ora sotto stretta sorveglianza delle forze dell’ordine.

Il terzo occupante del casolare di Castel D’Azzano fuggito subito dopo l’esplosione è stato rintracciato e fermato dai carabinieri. Si tratta di Franco Ramponi, di 65 anni, sorpreso dai militari del Nucleo investigativo in una campagna di sua proprietà. L’uomo non ha opposto resistenza al fermo.

L’esplosione, avvenuta durante un’operazione di sgombero, ha distrutto completamente la casa colonica in cui i tre fratelli vivevano da tempo. Le prime ricostruzioni indicano che la deflagrazione sia stata provocata intenzionalmente per impedire l’intervento delle forze dell’ordine. Sul luogo della tragedia è arrivato il Procuratore Capo di Verona, Raffaele Tito, che ha confermato la posizione dei tre fratelli e la volontà della Procura di procedere con gli arresti: «Dei tre – ha spiegato – uno è scappato, la donna è in ospedale con ustioni, e anche l’altro fratello è ricoverato. Penso che li arresteremo».