Il mutuo e le firme "contraffatte". La storia dei fratelli Ramponi: ecco perché hanno scatenato l'inferno di Castel d'Azzano

Sostenevano di essere stati "ingannati" e che la sentenza del Tribunale che li sfrattava dal casolare era sbagliata, i tre fratelli Ramponi, Franco, Dino e Maria Luisa, agricoltori e allevatori con problemi finanziari e ipotecari, responsabili dell’esplosione che nelle prime ore di oggi ha causato la morte di tre carabinieri e il ferimento di 15 persone.

La vicenda nasce da un mutuo che avrebbero sottoscritto nel 2014, con l’ipoteca di campi e casa. I tre avevano però sempre sostenuto di non aver mai firmato i documenti per il prestito, e che anzi le firme erano state contraffatte.

L’iter giudiziario era però arrivato fino alla decisione di esecuzione dell’esproprio. Il 24 novembre dello scorso anno si erano barricati in casa aprendo il gas e minacciando di farsi esplodere. La strada era stata bloccata con l’intervento di vigili del fuoco e 118. Franco e Maria Luisa erano saliti sul tetto, rientrando poi con le rassicurazioni dei Carabinieri.