Papa Leone accolto da Mattarella al Quirinale: il programma della visita di Stato

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto Papa Leone XIV arrivato nel Palazzo del Quirinale dove è arrivata anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La visita di Papa Leone al Quirinale è una visita di Stato e, di conseguenza anche il cerimoniale sarà particolarmente complesso.

Secondo programma, Leone ha lasciato alle 10:20 il Palazzo Apostolico in auto dal Cortile San Damaso, seguito dai membri della Delegazione ufficiale. Il corteo papale giungerà al confine con lo Stato Italiano in Piazza Pio XII, dove il Pontefice riceverà l’omaggio della Missione Straordinaria del governo italiano: Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale; Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio; Francesco Di Nitto, Ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede; Carlo Deodato, Segretario Generale della Presidenza del Consiglio; Riccardo Guariglia, Segretario Generale del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Dopo gli onori del governo, il corte papale da Piazza Pio XII a Piazza Venezia, sarà scortato dai Corazzieri in motocicletta; e da Via Cesare Battisti al Palazzo del Quirinale, dai Corazzieri a cavallo. L’arrivo al Colle è previsto per le 11. Ad accogliere Leone nel Cortile d’Onore sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo l’esecuzione degli Inni nazionali pontificio e italiano, Leone e Mattarella raggiungeranno la Sala del Bronzino per le foto ufficiali e la presentazione dei rispettivi seguiti e poi si recheranno nello Studio alla Vetrata per il colloquio privato. Nel frattempo, le rispettive delegazioni, nella Sala del Druso, terranno un colloquio parallelo.

Dopo il colloquio, è previsto, nella Sala degli Arazzi dì Lille, lo scambio dei doni. Di seguito la presentazione dei consiglieri di Mattaralle nella Sala del Bronzino e una sosta nella Cappella dell’Annunziata. Qui ad attendere il Pontefice, monsignor Sergio Siddi, cappellano del Quirinale, e don Santiago Alonso, cappellano della Tenuta di Castelporziano.