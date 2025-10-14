Sgombero si trasforma in tragedia nel Veronese, tre carabinieri muoiono tra fuoco e macerie per un’esplosione

Un boato ha scosso le case fino al centro di Castel d’Azzano, nelle campagne veronesi. In pochi istanti, un casolare di due piani, antico e malandato, è crollato su se stesso avvolto dalle fiamme. Dentro e intorno a quelle mura c’erano uomini in divisa — carabinieri, poliziotti, vigili del fuoco — impegnati in uno sgombero che si sarebbe trasformato in tragedia.
Tre carabinieri sono morti. Tredici tra militari dell’Arma, agenti di Polizia e pompieri sono rimasti feriti. Alcuni in modo grave.
L’intervento e la deflagrazione
L’operazione era stata pianificata con cura. Quel casolare agricolo, da tempo occupato da tre fratelli, era già stato al centro di numerosi tentativi di sgombero falliti. I tre avevano più volte minacciato di “farsi saltare in aria” se qualcuno avesse cercato di cacciarli. Per questo, all’alba di martedì, sul posto erano arrivati anche uomini dei Reparti Speciali dei Carabinieri di Padova e Mestre, supportati da agenti dell’Uopi e da squadre dei Vigili del fuoco e del 118.
Casa piena di gas
La casa era satura di gas e l’esplosione è stata innescata all’apertura della porta d’ingresso che ha investito le forze dell’ordine e i vigili del fuoco che stavano facendo irruzione. Lo si apprende da fonti vicine agli inquirenti.
Secondo le prime ricostruzioni, quando le forze dell’ordine hanno fatto ingresso nel cortile del casolare, alcuni testimoni hanno avvertito un forte odore di gas. Pochi secondi dopo, l’esplosione.
Una deflagrazione violentissima ha sventrato l’edificio, sollevando detriti per decine di metri e travolgendo chi era all’interno e nei pressi dell’ingresso.
I soccorsi tra le macerie
I primi ad accorrere sono stati proprio i vigili del fuoco, già presenti sul posto. Le fiamme divoravano il legno e la pietra del vecchio edificio, mentre i soccorritori scavavano tra le macerie a mani nude. Per tre carabinieri, però, non c’è stato nulla da fare. Uno di loro è stato estratto da sotto i resti della struttura dopo oltre mezz’ora di scavi disperati. Rinforzi dei pompieri sono arrivati anche da Venezia, con le squadre specializzate “Usar” — Urban Search and Rescue — per le ricerche dei dispersi. Intanto decine di ambulanze del Suem 118 soccorrevano i feriti, molti dei quali colpiti da schegge e ustioni.
I tre fratelli "occupanti": due in ospedale, uno è fuggito
Dopo la deflagrazione, una donna ferita è stata trovata tra le rovine: secondo le indagini, sarebbe stata lei a innescare l’esplosione, forse aprendo la valvola di una bombola di gas. È stata fermata insieme al fratello, entrambi sessantenni. Un terzo fratello, coinvolto nella vicenda, è ancora ricercato nella zona. Le prime verifiche parlano di un gesto volontario, un atto estremo per impedire lo sgombero della casa colonica che i tre occupavano da anni. L’immobile, un tempo abitato da braccianti agricoli, era fatiscente e pericolante.
«E' una tragedia incredibile, dei comportamenti assurdi. Da parte mia c'è un dolore incredibile». E' il primo commento del procuratore capo di Verona, Raffaele Tito, giunto sul posto dell’esplosione. «Dovevamo eseguire - ha aggiunto - un decreto di perquisizione, si cercavano anche delle bottiglie molotov. Carabinieri e Polizia hanno cercato di agire in massima sicurezza e con tutte le attrezzature necessarie. Ma l’esito è stato inaspettato e molto doloroso». Dei tre fratelli che hanno causato l'esplosione a Castel D’Azzano (Verona) «uno è scappato, la donna è in ospedale con ustioni, e anche l’altro fratello è ricoverato. Penso che li arresteremo» ha riferito Tito. In zona, assieme alle forze dell’ordine e ai soccorsi, sono sopraggiunti il Questore di Verona, Rosaria Amato, il comandante provinciale dei Carabinieri Claudio Papagno e quello della Legione Veneto dell’Arma, Giuseppe Di Liso.
Una comunità sotto shock
Castel d’Azzano si è svegliata con il rumore delle sirene e con il fumo nero che si alzava dalla campagna. I cittadini, increduli, si sono affacciati alle finestre, alcuni accorsi sul posto. “Sembrava fosse scoppiata una bomba”, racconta un residente. Ora la procura di Verona ha aperto un’inchiesta per omicidio volontario e disastro colposo. Sul terreno, ancora caldo, restano i segni della tragedia: caschi bruciati, brandelli di uniforme e il silenzio pesante di chi ha perso tre colleghi in servizio. In mezzo alle macerie di Castel d’Azzano, il tricolore dei Carabinieri sventola sporco di fumo. Un simbolo di coraggio, e del prezzo altissimo che, ancora una volta, uomini e donne in divisa hanno pagato per servire lo Stato.
Le parole del ministro Piantedosi
«È una tragedia terribile, molto dolorosa e drammatica», ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi durante un’intervista a Uno Mattina. «Questo episodio mostra la complessità e la potenziale pericolosità del lavoro delle forze dell’ordine. Dietro certe operazioni si celano insidie difficili da prevedere. È possibile che qualcuno dall’interno abbia attivato una bombola di gas, provocando la deflagrazione». Un «bilancio terribile» , con tre carabinieri morti e feriti anche tra la polizia di Stato. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Uno Mattina riguardo all’esplosione avvenuta nel veronese nel corso di un’operazione congiunta di polizia, delegata dall’autorità giudiziaria. «Al momento dell’accesso forzoso fatto a questo appartamento i testimoni raccontano che è stato subito visibile l'odore del gas e c'è stata la deflagrazione» ha riferito il ministro.
Caricamento commenti
Commenta la notizia