Sgombero si trasforma in tragedia nel Veronese, tre carabinieri muoiono tra fuoco e macerie per un’esplosione

Un boato ha scosso le case fino al centro di Castel d’Azzano, nelle campagne veronesi. In pochi istanti, un casolare di due piani, antico e malandato, è crollato su se stesso avvolto dalle fiamme. Dentro e intorno a quelle mura c’erano uomini in divisa — carabinieri, poliziotti, vigili del fuoco — impegnati in uno sgombero che si sarebbe trasformato in tragedia. Tre carabinieri sono morti. Tredici tra militari dell’Arma, agenti di Polizia e pompieri sono rimasti feriti. Alcuni in modo grave. L’intervento e la deflagrazione L’operazione era stata pianificata con cura. Quel casolare agricolo, da tempo occupato da tre fratelli, era già stato al centro di numerosi tentativi di sgombero falliti. I tre avevano più volte minacciato di “farsi saltare in aria” se qualcuno avesse cercato di cacciarli. Per questo, all’alba di martedì, sul posto erano arrivati anche uomini dei Reparti Speciali dei Carabinieri di Padova e Mestre, supportati da agenti dell’Uopi e da squadre dei Vigili del fuoco e del 118.

Casa piena di gas La casa era satura di gas e l’esplosione è stata innescata all’apertura della porta d’ingresso che ha investito le forze dell’ordine e i vigili del fuoco che stavano facendo irruzione. Lo si apprende da fonti vicine agli inquirenti. Secondo le prime ricostruzioni, quando le forze dell’ordine hanno fatto ingresso nel cortile del casolare, alcuni testimoni hanno avvertito un forte odore di gas. Pochi secondi dopo, l’esplosione. Una deflagrazione violentissima ha sventrato l’edificio, sollevando detriti per decine di metri e travolgendo chi era all’interno e nei pressi dell’ingresso. I soccorsi tra le macerie I primi ad accorrere sono stati proprio i vigili del fuoco, già presenti sul posto. Le fiamme divoravano il legno e la pietra del vecchio edificio, mentre i soccorritori scavavano tra le macerie a mani nude. Per tre carabinieri, però, non c’è stato nulla da fare. Uno di loro è stato estratto da sotto i resti della struttura dopo oltre mezz’ora di scavi disperati. Rinforzi dei pompieri sono arrivati anche da Venezia, con le squadre specializzate “Usar” — Urban Search and Rescue — per le ricerche dei dispersi. Intanto decine di ambulanze del Suem 118 soccorrevano i feriti, molti dei quali colpiti da schegge e ustioni.