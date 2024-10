Lo stocco e patate, un piatto tradizionale della cucina calabrese: ecco la ricetta

Lo stocco e patate è un piatto tradizionale della cucina calabrese, semplice ma ricco di sapore. Ecco la ricetta per prepararlo:

Ingredienti:

800 g di stoccafisso (ammollato)

1 kg di patate

400 g di pomodori pelati o passata di pomodoro

1 cipolla grande

2 spicchi di aglio

1 peperoncino rosso (facoltativo)

100 g di olive nere (preferibilmente di tipo calabrese)

2 cucchiai di capperi (dissalati)

Olio extravergine d'oliva

Sale e pepe q.b.

Prezzemolo fresco tritato

Preparazione:

Preparare lo stoccafisso: Se non hai già lo stoccafisso ammollato, devi lasciarlo in ammollo per 2-3 giorni cambiando l’acqua più volte al giorno. Dopo averlo ammollato, sciacqualo bene e taglialo a pezzi.

Soffriggere: In una pentola capiente, versa un filo abbondante di olio extravergine d'oliva e soffriggi la cipolla affettata finemente e gli spicchi d’aglio schiacciati. Se ti piace il piccante, aggiungi anche il peperoncino.