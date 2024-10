Polpette al sugo della nonna: ecco la ricetta tradizionale e varianti napoletana, siciliana e calabrese.

La ricetta delle polpette al sugo è semplice, ma richiede tempo e cura, proprio come faceva la nonna. Gli ingredienti sono genuini e di facile reperibilità: carne macinata, pane raffermo, uova, formaggio e un sugo di pomodoro profumato che cuoce lentamente. Ecco come prepararle.

Le polpette al sugo della nonna sono uno dei piatti più amati e cucinati nelle case italiane. Ogni famiglia ha la propria versione, tramandata da generazione in generazione, e ogni nonna custodisce il suo segreto per preparare le polpette più morbide, saporite e indimenticabili. Che si tratti di un pranzo della domenica, una cena in compagnia o un comfort food per i giorni più freddi, le polpette al sugo non deludono mai. In questo articolo, esploreremo non solo la ricetta tradizionale delle polpette al sugo, ma anche alcune delle varianti regionali più celebri, come la versione napoletana, siciliana e calabrese.

Ingredienti per 4 persone:

Le polpette al sugo napoletane sono celebri per la loro ricchezza e golosità. A differenza della ricetta tradizionale, le polpette napoletane vengono fritte prima di essere immerse nel sugo, il che le rende croccanti fuori e incredibilmente morbide all’interno. Inoltre, il pecorino sostituisce il parmigiano, donando un sapore più deciso.

Ingredienti per 4 persone:

500 g di carne macinata mista (vitello e maiale)

100 g di pane raffermo

100 ml di latte

2 uova

50 g di pecorino grattugiato

Prezzemolo fresco tritato

1 spicchio d’aglio tritato

Sale e pepe q.b.

Olio per friggere

500 ml di passata di pomodoro

1 cipolla

Basilico fresco

Olio extravergine d’oliva

Preparazione:

Impasto delle polpette: Come nella ricetta tradizionale, ammolla il pane raffermo nel latte e uniscilo alla carne macinata, alle uova, al pecorino, all’aglio e al prezzemolo. Condisci con sale e pepe e forma le polpette. Friggere le polpette: Scalda abbondante olio in una padella e friggi le polpette fino a quando non saranno ben dorate. Una volta cotte, scolale su carta assorbente. Preparare il sugo: In un’altra padella, soffriggi la cipolla tritata in olio extravergine d’oliva, aggiungi la passata di pomodoro e il basilico. Cuoci per circa 10 minuti. Unire polpette e sugo: Aggiungi le polpette fritte al sugo e lascia cuocere tutto insieme per altri 20 minuti. Le polpette napoletane sono pronte per essere servite!

Polpette siciliane: pinoli e uvetta per un tocco agrodolce

Le polpette siciliane sono una vera delizia per chi ama i sapori agrodolci. In Sicilia, infatti, l’uvetta e i pinoli vengono aggiunti all’impasto, creando un contrasto di sapori unico. Questa variante è perfetta per chi cerca un tocco di originalità pur restando ancorato alla tradizione.

Ingredienti per 4 persone:

500 g di carne macinata mista

100 g di pane raffermo

100 ml di latte

2 uova

50 g di pecorino siciliano grattugiato

30 g di pinoli

30 g di uvetta ammollata in acqua tiepida

Prezzemolo fresco tritato

Sale e pepe q.b.

500 ml di passata di pomodoro

1 cipolla

Olio extravergine d’oliva

Basilico fresco

Preparazione:

Impasto delle polpette: Ammolla il pane raffermo nel latte e uniscilo alla carne macinata. Aggiungi le uova, il pecorino, i pinoli e l’uvetta strizzata. Condisci con sale e pepe e mescola bene. Forma delle polpette leggermente più grandi rispetto alla ricetta tradizionale. Rosolare le polpette: Rosola le polpette in una padella con un filo d’olio finché non saranno ben dorate. Preparare il sugo: Soffriggi la cipolla in olio extravergine d’oliva, aggiungi la passata di pomodoro e qualche foglia di basilico. Cuoci per circa 10 minuti, poi aggiungi le polpette e lascia cuocere per altri 30 minuti a fuoco lento. Servire: Le polpette siciliane possono essere servite con contorni di verdure grigliate o accompagnate da un cous cous leggero.

Polpette calabresi: la semplicità del Sud

Le polpette calabresi si distinguono per l’uso del peperoncino e, in alcune varianti, della ‘nduja, un insaccato spalmabile tipico della Calabria. Questa versione è ideale per chi ama i sapori piccanti e decisi.

Ingredienti per 4 persone:

500 g di carne macinata mista

100 g di pane raffermo

100 ml di latte

2 uova

50 g di pecorino grattugiato

Peperoncino fresco o essiccato (a piacere)

Prezzemolo fresco tritato

Sale e pepe q.b.

500 ml di passata di pomodoro

1 cipolla

Olio extravergine d’oliva

Basilico fresco

Preparazione:

Impasto delle polpette: Ammolla il pane nel latte e uniscilo alla carne macinata, insieme alle uova, al pecorino, al prezzemolo e al peperoncino. Forma delle polpette. Cottura: Rosola le polpette in padella, poi trasferiscile nel sugo di pomodoro, preparato come nella ricetta tradizionale. Lascia cuocere per 30 minuti a fuoco lento. Servire: Le polpette calabresi sono ottime servite con un buon bicchiere di vino rosso robusto e pane casereccio per esaltare i sapori intensi.

Polpette pugliesi: sapori genuini del Sud

In Puglia, le polpette sono spesso fatte con un impasto semplice e ricco di sapore, a base di carne di manzo o di maiale, formaggio pecorino, aglio e prezzemolo. Queste polpette vengono spesso cotte nel sugo ma, in alcune versioni, sono anche fritte prima di essere immerse nella salsa. Un’altra particolarità delle polpette pugliesi è l’uso di erbe aromatiche come la menta o il finocchietto selvatico, che donano una freschezza unica.

Ingredienti per 4 persone:

500 g di carne macinata di manzo o maiale

100 g di pane raffermo

100 ml di latte

2 uova

50 g di pecorino grattugiato

1 spicchio d’aglio tritato

Prezzemolo fresco tritato

Menta fresca tritata (opzionale)

Sale e pepe q.b.

500 ml di passata di pomodoro

1 cipolla

Olio extravergine d’oliva

Preparazione:

Preparare l’impasto: Ammolla il pane nel latte e uniscilo alla carne macinata. Aggiungi le uova, il pecorino, l’aglio, il prezzemolo e, se gradita, un po’ di menta tritata. Impasta bene e forma delle polpette. Rosolare o friggere le polpette: Puoi rosolare le polpette in padella con un po' d'olio oppure friggerle per una versione più ricca. Preparare il sugo: Soffriggi la cipolla in olio, aggiungi la passata di pomodoro e lascia cuocere per 10 minuti. Aggiungi poi le polpette e fai cuocere per circa 30 minuti a fuoco basso.

Il comfort food che non delude mai

Le polpette al sugo della nonna sono un vero e proprio simbolo di comfort food italiano. Sia che tu scelga la ricetta tradizionale, le varianti regionali o una versione più leggera, una cosa è certa: le polpette portano sempre calore, convivialità e un senso di casa a tavola. Prepara le tue polpette, lasciati avvolgere dal profumo del sugo che sobbolle e goditi uno dei piatti più amati della cucina italiana.