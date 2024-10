Ricetta: come fare le crepes a casa, dolci, salate o senza latte, senza burro e senza uova.

Le crepes sono un piatto estremamente versatile, facile da preparare e che può essere personalizzato per soddisfare ogni gusto. Possono essere servite sia in versione dolce, per una colazione o dessert goloso, che in versione salata, perfette per un pranzo leggero o una cena sfiziosa. In questo articolo vediamo come fare le crepes in casa, con diverse ricette e varianti, tra cui quelle senza latte per chi ha intolleranze o preferisce opzioni più leggere.

Come fare le crepes ricetta veloce: ingredienti e preparazione base

La ricetta base per le crepes è piuttosto semplice e prevede pochi ingredienti comuni. Partiamo da qui per creare la base perfetta per le nostre creazioni, sia dolci che salate.