Pizza fritta che passione! Ricetta, ingredienti e gusti della tradizione napoletana

La pizza fritta è uno dei piatti più emblematici della cucina napoletana, una variante meno conosciuta rispetto alla classica pizza al forno, ma altrettanto ricca di storia e tradizione. Le sue origini risalgono alla Seconda Guerra Mondiale, un periodo in cui le difficoltà economiche e la scarsità di ingredienti portarono i napoletani a cercare soluzioni creative e accessibili. Il forno a legna, simbolo della pizza tradizionale, non era sempre disponibile, perciò la frittura in olio divenne un'alternativa pratica e veloce per cucinare. La pizza fritta divenne così il cibo dei quartieri popolari, economico e saziante. Le donne, chiamate "pizzaiuole", spesso friggevano e vendevano le pizze direttamente nelle strade di Napoli, come documentato nel celebre film "L'Oro di Napoli" (1954) di Vittorio De Sica, dove Sophia Loren interpreta una pizzaiola che frigge e vende pizze per il vicinato. La Ricetta Classica della Pizza Fritta

La pizza fritta napoletana si distingue per l’impasto morbido e gonfio, che viene farcito, chiuso e poi fritto in olio bollente. La sua forma può variare: la più comune è quella del calzone, una sorta di mezza luna ripiena, ma esiste anche la versione "tonda". Ingredienti per l’impasto: 500 g di farina tipo 00 300 ml di acqua 12 g di lievito di birra fresco 10 g di sale 1 cucchiaino di zucchero Olio di semi per friggere Per il ripieno classico (ripieno di ricotta e salumi): 300 g di ricotta di pecora 150 g di salame napoletano a cubetti o ciccioli 100 g di provola o mozzarella Pepe nero q.b. Parmigiano grattugiato q.b. Procedimento: Preparare l’impasto: Sciogliere il lievito e lo zucchero in acqua tiepida, poi unire la farina e impastare fino a ottenere un composto morbido. Aggiungere il sale e continuare a lavorare l’impasto. Lasciare lievitare per almeno 2 ore, coperto da un panno umido. Farcitura: Stendere piccoli dischi di impasto e farcirli con la ricotta, il salame, la provola e un po’ di pepe. Chiudere a mezzaluna, sigillando bene i bordi per evitare fuoriuscite durante la frittura. Frittura: Scaldare l’olio di semi in una padella profonda e friggere le pizze a fuoco medio fino a doratura. Scolare su carta assorbente e servire calde.