Pizzette "fantasma", wurstel di mummia, crostata ragnatela e cupcake mostruosi: le ricette per una perfetta festa di Halloween

Per i piatti salati, i più cercati includono le pizzette fantasma, i peperoni ripieni a forma di zucca, e le mummie di wurstel​. Anche piatti come le tagliatelle insanguinate o i panini con occhi riescono a unire creatività e gusto​.

Pizzette Fantasma

Le pizzette fantasma sono divertenti e facili da preparare: Ingredienti: pasta per pizza, salsa di pomodoro, mozzarella, olive nere per gli occhi. Procedimento: Stendi la pasta e ritaglia delle forme tonde. Aggiungi la salsa di pomodoro e cuoci le pizzette in forno. Negli ultimi minuti, aggiungi la mozzarella tagliata dandole una forma a "fantasma". Termina con due pezzetti di olive nere per formare gli occhi. Cuoci fino a quando la mozzarella si scioglie leggermente. 2.

Mummie di Wurstel

Queste "mummie" sono perfette per l'antipasto: Ingredienti: wurstel, pasta sfoglia, senape o ketchup per gli occhi. Procedimento: Taglia la pasta sfoglia in strisce sottili e avvolgi ogni wurstel come una mummia, lasciando una piccola apertura per la "faccia". Inforna a 180°C per circa 15 minuti, fino a doratura. Aggiungi puntini di senape o ketchup per fare gli occhi. 3.

Crostata Ragnatela

Una crostata di grande effetto visivo: Ingredienti: pasta frolla, marmellata o crema di cioccolato, cioccolato fuso per la decorazione. Procedimento: Prepara la base di pasta frolla e riempila con marmellata o crema di cioccolato. Con della pasta frolla avanzata o cioccolato fuso, crea delle linee a forma di ragnatela sulla superficie. Cuoci la crostata in forno a 180°C per circa 30 minuti. Per un tocco finale, puoi aggiungere ragnetti di cioccolato o zucchero.