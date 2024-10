Ossa dei Morti, ecco la ricetta dei biscotti tipici della tradizione dei defunti INGREDIENTI E PREPARAZIONE

In una ciotola, mescola la farina con lo zucchero, la cannella e i chiodi di garofano (se li stai usando), e le mandorle tritate. Aggiungi poco alla volta l'acqua e la scorza di limone grattugiata, impastando fino a ottenere un composto omogeneo e piuttosto compatto. Formatura dei biscotti:

250 g di farina 00 200 g di zucchero 50 g di mandorle pelate e tritate grossolanamente 1 cucchiaino di cannella in polvere (facoltativo) 1 pizzico di chiodi di garofano in polvere (facoltativo) 50 ml di acqua Scorza di limone grattugiata (facoltativo)

Le "Ossa dei Morti" sono un dolce tipico della tradizione italiana, spesso preparato in occasione della festività di Ognissanti e della commemorazione dei defunti . Esistono diverse varianti regionali, ma generalmente sono biscotti croccanti che ricordano nella forma le ossa.

Preleva piccole porzioni di impasto e forma dei cilindri lunghi circa 6-7 cm e larghi circa 1 cm. Schiacciali leggermente in modo da dargli una forma simile a ossa.

Disponi i biscotti su una teglia rivestita con carta da forno, lasciando un po’ di spazio tra di loro perché si gonfieranno leggermente durante la cottura.

Essiccazione

Lascia riposare i biscotti all'aria per almeno 12 ore o durante tutta la notte. Questo passaggio è essenziale per ottenere la consistenza croccante tipica delle "Ossa dei Morti".

Cottura

Preriscalda il forno a 150°C. Cuoci i biscotti per circa 20-25 minuti, fino a quando diventano dorati e croccanti. Fai attenzione a non farli bruciare, devono mantenere un colore chiaro.

Raffreddamento e conservazione:

Una volta cotti, lascia raffreddare completamente i biscotti prima di toglierli dalla teglia. Conservali in una scatola di latta o in un contenitore ermetico, dove manterranno la loro croccantezza per diversi giorni.