Ricetta crostata con marmellata fatta in casa: prepara dolci facili con varianti gluten-free e senza zucchero.

Se esiste un dolce che riesce a evocare ricordi di infanzia, domeniche in famiglia e la semplicità della cucina italiana, è sicuramente la crostata con marmellata fatta in casa . Un vero classico della pasticceria italiana, questa torta unisce la friabilità della pasta frolla alla dolcezza genuina della marmellata. Sia che siate pasticceri esperti o principianti, vi guiderò passo dopo passo nella preparazione di questa delizia, proponendovi varianti per ogni esigenza alimentare, consigli per chi è alle prime armi e qualche trucchetto "da nonna" per ottenere una crostata perfetta.

Una delle bellezze della crostata è la sua versatilità. Che siate alla ricerca di una versione più salutare, gluten-free o vegana, ci sono innumerevoli varianti che potete sperimentare. Vediamo alcune delle opzioni più popolari, adattabili a diversi regimi alimentari.



Crostata integrale con marmellata: la scelta rustica e salutare

Se amate i sapori più rustici e desiderate un dolce che unisca la golosità alla ricchezza di fibre, la crostata integrale è la scelta perfetta per voi.

Ingredienti:

200 g di farina integrale

100 g di farina di avena

150 g di burro freddo

100 g di zucchero di canna integrale

1 uovo intero e 1 tuorlo

Un pizzico di sale

300 g di marmellata fatta in casa senza zucchero raffinato

Preparazione:

Il procedimento è molto simile a quello della crostata classica. Setacciate le due farine e procedete con la lavorazione del burro, l’aggiunta delle uova e dello zucchero di canna integrale. L’impasto risulterà leggermente più compatto rispetto alla frolla tradizionale, ma il sapore sarà intenso e avvolgente.



Crostata senza glutine: un piacere anche per chi è celiaco

Chi ha problemi di intolleranza al glutine non deve rinunciare al piacere di una buona crostata. Esistono alternative gustose alla farina di frumento che permettono di ottenere una frolla friabile e deliziosa.

Ingredienti:

200 g di farina di riso

100 g di fecola di patate

150 g di burro

120 g di zucchero

1 uovo intero e 1 tuorlo

Marmellata senza zucchero raffinato a scelta

Preparazione:

Lavorate l’impasto come nella versione classica. La farina di riso conferisce una leggerezza particolare, mentre la fecola aiuta a mantenere la struttura della frolla, nonostante l’assenza di glutine.

Crostata vegana con olio di cocco

Una versione senza burro e senza uova, perfetta per chi segue una dieta vegana o desidera ridurre l’apporto di grassi animali.

Ingredienti:

300 g di farina integrale

80 g di olio di cocco solido

120 g di zucchero di canna

70 ml di acqua fredda

Marmellata fatta in casa senza zucchero raffinato

Preparazione:

Mescolate la farina con lo zucchero e il sale. Aggiungete l’olio di cocco freddo e lavoratelo velocemente fino a ottenere una consistenza sabbiosa. Aggiungete l’acqua poco alla volta fino a formare un impasto liscio e omogeneo. Procedete poi come nella ricetta classica.

Marmellata fatta in casa: il cuore della crostata

Per rendere la vostra crostata davvero speciale, la marmellata fatta in casa è un must. Vi permette di controllare gli ingredienti, evitando conservanti e zuccheri raffinati. Ecco alcune delle marmellate più amate, con varianti senza zucchero per chi vuole mantenere un dolce più leggero.

H3 - Marmellata di albicocche senza zucchero raffinato

Ingredienti:

1 kg di albicocche mature

200 g di miele o sciroppo d’agave

o Il succo di un limone

Preparazione:

Lavate le albicocche, privatele del nocciolo e tagliatele a pezzetti. Mettetele in una casseruola con il miele e il succo di limone. Cuocete a fuoco lento, mescolando spesso, per circa 40-45 minuti, finché la marmellata avrà raggiunto la consistenza desiderata. Invasate in barattoli sterilizzati e conservate in frigorifero.



Marmellata di fragole con zucchero di cocco

Ingredienti:

1 kg di fragole fresche

200 g di zucchero di cocco

Il succo di mezzo limone

Preparazione:

Pulite e tagliate le fragole a pezzi. Mettetele in una pentola con lo zucchero di cocco e il succo di limone. Cuocete a fuoco dolce per circa 30-40 minuti, mescolando di tanto in tanto. Il risultato sarà una marmellata dal sapore leggermente caramellato e meno dolce rispetto alla versione classica.



Trucchi facili per principianti

Anche se la crostata è un dolce semplice, ci sono alcuni trucchi che possono fare la differenza tra una crostata buona e una crostata da sogno.

Burro freddo: Lavorare con il burro freddo aiuta a ottenere una frolla più friabile. Se diventa troppo morbido, rimettete l’impasto in frigo prima di stenderlo.

Riposo dell’impasto: Non saltate mai il riposo in frigo! Questo passaggio è essenziale per far sì che l’impasto mantenga la sua forma in cottura e risulti più facile da lavorare.

Quantità di marmellata: Non esagerate con la marmellata, ne basta uno strato uniforme. Troppa marmellata potrebbe rendere la crostata troppo dolce e causare traboccamenti durante la cottura.





Crostata dietetica: varianti leggere per chi sta attento alla linea

Se state seguendo una dieta ipocalorica o desiderate limitare l’apporto di zuccheri e grassi, ecco alcune varianti leggere della crostata.

Crostata senza zucchero: dolcezza naturale senza compromessi

Questa versione della crostata utilizza dolcificanti naturali e marmellate senza zucchero, per ottenere un dolce goloso senza l’aggiunta di zuccheri raffinati o artificiali.

Ingredienti per la crostata senza zucchero:

300 g di farina integrale

150 g di burro freddo (o margarina vegetale se preferite una versione vegana)

(o margarina vegetale se preferite una versione vegana) 80 g di eritritolo o stevia (dolcificanti naturali a zero calorie)

o (dolcificanti naturali a zero calorie) 1 uovo intero e 1 tuorlo

Un pizzico di sale

Scorza grattugiata di un limone (facoltativa)

(facoltativa) Marmellata senza zucchero fatto in casa o marmellata 100% frutta

Preparazione:

Preparazione della frolla

In una ciotola, unite la farina e il burro freddo tagliato a cubetti. Lavorate velocemente con le mani o una forchetta per ottenere una consistenza sabbiosa. Aggiungete l’eritritolo (o la stevia), le uova e la scorza di limone. Impastate velocemente fino a ottenere un composto omogeneo. Formate una palla, avvolgetela nella pellicola e lasciatela riposare in frigorifero per almeno 30 minuti. Assemblaggio

Preriscaldate il forno a 180°C. Stendete la frolla su una superficie infarinata e adagiate 2/3 dell’impasto in uno stampo da 24 cm. Bucherellate la base con una forchetta. Farcite con la marmellata senza zucchero. Decorazione e cottura

Con l’impasto rimanente, formate le classiche strisce e posizionatele sopra la marmellata. Cuocete la crostata a 180°C per 35-40 minuti o fino a doratura.

Marmellata senza zucchero fatto in casa:

Ingredienti:

1 kg di frutta a scelta (fragole, albicocche, pesche)

(fragole, albicocche, pesche) Succo di un limone

1 cucchiaino di agar agar (un gelificante naturale)

Preparazione:

Lavate e tagliate la frutta a pezzi piccoli. Mettete la frutta in una casseruola con il succo di limone e cuocete a fuoco lento, mescolando spesso. Quando la frutta si è ammorbidita, aggiungete l’agar agar e mescolate bene. Continuate la cottura per altri 10 minuti. Trasferite la marmellata in vasetti sterilizzati e conservatela in frigorifero.

Questa marmellata senza zucchero sfrutta la dolcezza naturale della frutta, risultando comunque gustosa e perfetta per chi segue una dieta a basso contenuto di zuccheri.



Crostata light con yogurt greco e farina integrale

Una crostata con yogurt greco al posto del burro, perfetta per chi cerca un dolce leggero ma comunque saporito.

Ingredienti:

300 g di farina integrale

80 g di yogurt greco magro

100 g di zucchero di canna

1 uovo intero e 1 tuorlo

Marmellata fatta in casa senza zucchero raffinato

Preparazione:

Mescolate la farina con lo zucchero, aggiungete lo yogurt e le uova, lavorando l’impasto come per la ricetta classica. L’impasto sarà più leggero e meno calorico.