Arancino messinese: ecco la ricetta originale per scoprire i segreti del famoso street food siciliano.

L’arancino messinese è una delle più celebri delizie della Sicilia e un'icona della città dello Stretto. Questo street food irresistibile non è solo un piacere per il palato, ma racchiude in sé tutta la tradizione gastronomica di Messina. Croccante fuori e morbido dentro, l’arancino messinese offre un'esperienza di gusto completa, grazie a un ripieno ricco e saporito che soddisfa anche i palati più esigenti.

Le Radici Storiche dell'Arancino a Messina

Le origini dell’arancino risalgono alla dominazione araba in Sicilia, periodo durante il quale il riso divenne un ingrediente comune nella cucina locale. Nel tempo, l'arancino ha evoluto la sua forma e i suoi ripieni, diventando una delle pietanze più amate della cucina siciliana.

A Messina, l’arancino è da sempre protagonista della cucina di strada, con una sua variante specifica che si distingue per l’equilibrio perfetto tra croccantezza esterna e morbidezza del ripieno. A differenza della versione conica di Catania, l'arancino messinese può essere sia rotondo che leggermente allungato, ma è il ripieno di ragù, piselli e mozzarella che lo rende unico.