Venti ricette facili per cena: veloci, sfiziose e irresistibili. Dalla frittata di verdure agli involtini di melanzane, fino al pollo al limone e miele.

Cerchi idee per una cena rapida ma gustosa? Ecco una lista di 20 ricette semplici, saporite e con ingredienti facilmente reperibili in Italia. Dalle opzioni classiche italiane a piatti creativi, ogni ricetta è pensata per offrire il massimo del gusto con il minimo sforzo.

1. Gnocchi di Zucca Burro e Salvia: Cremosi e Avvolgenti

Ingredienti:

400 g di gnocchi di zucca

60 g di burro

5-6 foglie di salvia fresca

2 cucchiai di parmigiano grattugiato

Sale e pepe q.b.

Preparazione:

Cuoci gli gnocchi di zucca in acqua bollente salata finché non salgono a galla. In una padella, sciogli il burro a fuoco basso e aggiungi le foglie di salvia, lasciandole insaporire. Scola gli gnocchi direttamente nella padella e falli saltare delicatamente nel burro alla salvia. Completa con una spolverata di parmigiano, una macinata di pepe e servi subito.

Consiglio: Per un tocco extra, aggiungi una grattugiata di noce moscata nel burro.