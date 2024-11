Cosa mangiare a Natale? Ecco cinque ricette sfiziose di antipasti di pesce e di carne INGREDIENTI E PREPARAZIONE

Manca meno di un mese a Natale ed è già iniziato il count-down in vista del cenone natalizio. Nelle famiglie, tra parenti e amici in questi giorni si inizia già a parlare di possibili menu e piatti da preparare per trascorrere delle feste indimenticabili insieme in famiglia. E allora abbiamo pensato di proporvi cinque facili ricette iniziando dagli antipasti: ecco cinque antipasti sfiziosi, perfetti per il pranzo o la cena di Natale, che includono sia opzioni a base di pesce che di carne.

1. Tartare di Salmone e Avocado

Ingredienti (per 4 persone):

300 g di salmone fresco (abbattuto)

1 avocado maturo

Succo di 1 lime

Olio extravergine d'oliva

Sale, pepe nero

Erba cipollina tritata

Procedimento:

Taglia il salmone a cubetti piccoli e mettilo in una ciotola.

Condiscilo con olio, succo di lime, sale, pepe e un po’ di erba cipollina.

Sbuccia l'avocado, taglialo a cubetti e condiscilo con lime, sale e olio.

Usa un coppapasta per creare un primo strato di avocado e poi il salmone sopra. Decora con erba cipollina e servi.