Le polpette di melanzane, fritte o al forno: come preparare un piatto gustoso INGREDIENTI E RICETTA

Le polpette di melanzane sono un piatto gustoso e versatile della cucina italiana, perfetto come antipasto, secondo o anche come contorno. Ecco una ricetta semplice per prepararle:

Ingredienti:

2 melanzane medie

2 uova

100 g di pane raffermo (o pangrattato)

50 g di parmigiano grattugiato

1 spicchio d'aglio

Prezzemolo fresco tritato

Sale e pepe q.b.

Olio extravergine d'oliva

Olio per friggere (se preferisci fritte)

Pangrattato (per impanare)

Preparazione:

Preparare le melanzane: Lava le melanzane e tagliale a cubetti.

Cuocile in abbondante acqua salata per circa 10 minuti, fino a quando non si ammorbidiscono.

Scolale bene e lasciale raffreddare. Dopodiché, schiacciale leggermente per eliminare l'acqua in eccesso.

Preparare l'impasto: In una ciotola, schiaccia le melanzane fino a ottenere una purea.

Aggiungi le uova, il pane raffermo (ammorbidito con un po' d'acqua e strizzato), il parmigiano, l'aglio tritato, il prezzemolo, il sale e il pepe.

Mescola bene fino a ottenere un composto omogeneo. Se il composto risulta troppo morbido, aggiungi un po' di pangrattato.