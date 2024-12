Cosa mangiare a Natale? Ecco 5 ricette sfiziose di primi di pesce e di carne INGREDIENTI E PREPARAZIONE

Mancano pochi giorni a Natale ed è iniziato il count-down in vista del cenone natalizio. Nelle famiglie, tra parenti e amici in questi giorni si inizia già a parlare di possibili menu e piatti da preparare per trascorrere delle feste indimenticabili insieme in famiglia. E allora, dopo avervi proposto gli antipasti, abbiamo pensato di proporvi cinque facili ricette dei primi: ecco cinque piatti sfiziosi, perfetti per il pranzo o la cena di Natale, che includono sia opzioni a base di pesce che di carne.

Preparare il sugo: soffriggi la cipolla tritata con l’olio, aggiungi la passata di pomodoro, sala e lascia cuocere a fuoco lento per 20 minuti. Preparare il ripieno: in una ciotola mescola carne macinata, ricotta, uovo, parmigiano, sale, pepe e un pizzico di noce moscata. Riempire i cannelloni: distribuisci il ripieno sui fogli di pasta e arrotolali. Assemblare: versa un po’ di sugo sul fondo di una pirofila, disponi i cannelloni, copri con il sugo rimanente, la besciamella e spolvera con parmigiano. Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per 25-30 minuti.

500 ml di vino rosso

1 cipolla

1 carota

1 costa di sedano

1 spicchio d’aglio

2 foglie di alloro

Pepe nero in grani

Procedimento:

Marinare la carne: metti il cinghiale in una ciotola con il vino rosso, le verdure a pezzi (cipolla, carota, sedano, aglio) e le spezie (alloro e pepe). Lascia marinare in frigorifero per almeno 12 ore.

Preparare il ragù: scola la carne e asciugala. Tritura finemente carota, sedano e cipolla. In una casseruola, scalda l’olio con l’aglio e il rosmarino, aggiungi la carne e falla rosolare.

Sfumare e cuocere: sfuma con il vino rosso, poi unisci la passata di pomodoro, l’alloro e le bacche di ginepro. Copri e cuoci a fuoco basso per circa 2 ore, mescolando di tanto in tanto. Aggiusta di sale e pepe.

Cuocere le pappardelle: lessale in abbondante acqua salata, scolale al dente e condiscile con il ragù.

Servire: completa con una spolverata di parmigiano o pecorino, se gradito.

Ravioli di brasato al burro e salvia

Ingredienti (per 4 persone):

250 g di pasta fresca all’uovo

300 g di brasato di manzo sfilacciato

1 uovo

50 g di parmigiano grattugiato

Burro q.b.

6-7 foglie di salvia

Sale e pepe q.b.

Procedimento:

Preparare il ripieno: mescola il brasato sfilacciato con parmigiano e uovo, aggiustando di sale e pepe.

Preparare i ravioli: stendi la pasta sottile, disponi il ripieno a mucchietti, copri con un altro strato di pasta, sigilla e ritaglia i ravioli.

Cuocere: lessa i ravioli in acqua salata per 3-4 minuti.

Condire: sciogli il burro con le foglie di salvia e saltaci i ravioli. Servi con una spolverata di parmigiano.

Linguine all’astice

Ingredienti (per 4 persone):

320 g di linguine

2 astici (circa 400 g l’uno)

300 g di pomodorini ciliegino

1 spicchio d’aglio

1 bicchiere di vino bianco

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Prezzemolo fresco q.b.

Sale e pepe q.b.

Procedimento:

Preparare l’astice: taglialo a metà, estrai la polpa dalla coda e schiaccia le chele per liberare la carne.

Soffriggere: in una padella grande, scalda l’olio con l’aglio, aggiungi l’astice e sfuma con il vino bianco.

Preparare il sugo: unisci i pomodorini tagliati a metà, aggiusta di sale e pepe, e cuoci per 10 minuti.

Cuocere le linguine: scolale al dente e saltale nel sugo. Completa con prezzemolo tritato.

Risotto ai frutti di mare

Ingredienti (per 4 persone):

320 g di riso Carnaroli

500 g di cozze e vongole

200 g di gamberi sgusciati

200 g di calamari ad anelli

1 litro di brodo di pesce

1 bicchiere di vino bianco

1 spicchio d’aglio

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Prezzemolo fresco q.b.

Procedimento:

Pulire i frutti di mare: fai aprire cozze e vongole in una padella con aglio e olio, filtrando il liquido.

Preparare il risotto: tosta il riso con olio, sfuma con vino bianco, e cuoci aggiungendo il brodo di pesce poco alla volta.

Aggiungere il pesce: unisci calamari, gamberi e il liquido dei molluschi a metà cottura.

Mantecare: aggiusta di sale, pepe, e completa con prezzemolo tritato.