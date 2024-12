Cosa mangiare a Natale? Ecco cinque ricette di dolci, facili e gustosi, per concludere al meglio il cenone o il pranzo INGREDIENTI E PREPARAZIONE

Il Natale si avvicina sempre di più ed è già partito il toto menu per il cenone ed il pranzo di Natale. Al di là di ciò che andrete a preparare, una cena o un pranzo ha bisogno di concludersi con un buon dolce. E allora vi proponiamo cinque ricette di dolci, facili e gustosi da preparare per rendere indimenticabile il vostro momento. Sono pensati per soddisfare gusti diversi, dal tradizionale al creativo.

1. Panettone Farcito con Crema al Mascarpone e Frutti di Bosco

Ingredienti:

1 panettone classico

250 g di mascarpone

200 ml di panna fresca

100 g di zucchero a velo

Frutti di bosco freschi (lamponi, mirtilli, ribes)

Zucchero a velo per decorare

Procedimento:

Taglia il panettone in 3 strati orizzontali.

Monta la panna e incorporala delicatamente al mascarpone e allo zucchero a velo.

Spalma la crema su ogni strato, aggiungendo frutti di bosco.

Ricomponi il panettone e decoralo con zucchero a velo e qualche frutto in cima.