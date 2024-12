Cosa mangiare a Natale e Capodanno? Ecco 5 ricette sfiziose di primi di pesce e di carne INGREDIENTI E PREPARAZIONE

Passato il Natale è già iniziato il count-down in vista del cenone di San Silvestro e del pranzo di Capodanno. Nelle famiglie, tra parenti e amici in questi giorni si parla di possibili menu e piatti da preparare per trascorrere delle feste indimenticabili insieme in famiglia. E allora abbiamo pensato di proporvi cinque facili ricette di primi piatto: eccone cinque sfiziosi, perfetti per il pranzo o la cena di Natale, ma anche per la notte di San Silvestro o il giorno di Capodanno, che includono sia opzioni a base di pesce che di carne. Leggi anche Cosa mangiare a Natale e Capodanno? Ecco 5 ricette sfiziose di antipasti di pesce e di carne INGREDIENTI E PREPARAZIONE Cannelloni ripieni di carne e ricotta al sugo

Ingredienti (per 4 persone) 12 fogli di pasta fresca per cannelloni

300 g di carne macinata (vitello o manzo)

200 g di ricotta

1 uovo

50 g di parmigiano grattugiato

500 ml di passata di pomodoro

1 cipolla piccola

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva

250 ml di besciamella

Sale, pepe, noce moscata q.b.

Procedimento:

Preparare il sugo: soffriggi la cipolla tritata con l’olio, aggiungi la passata di pomodoro, sala e lascia cuocere a fuoco lento per 20 minuti.

Preparare il ripieno: in una ciotola mescola carne macinata, ricotta, uovo, parmigiano, sale, pepe e un pizzico di noce moscata.

Riempire i cannelloni: distribuisci il ripieno sui fogli di pasta e arrotolali.

Assemblare: versa un po’ di sugo sul fondo di una pirofila, disponi i cannelloni, copri con il sugo rimanente, la besciamella e spolvera con parmigiano.

Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per 25-30 minuti. Pappardelle al ragù di cinghiale

Ingredienti (per 4 persone): 320 g di pappardelle fresche

500 g di carne di cinghiale (a cubetti)

1 carota

1 costa di sedano

1 cipolla

1 spicchio d’aglio

1 rametto di rosmarino

1 foglia di alloro

2 bacche di ginepro

1 bicchiere di vino rosso

500 ml di passata di pomodoro

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Sale e pepe q.b.

Per la marinatura: