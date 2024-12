Cosa mangiare a Natale e Capodanno? Scopri 5 ricette sfiziose di secondi di pesce e di carne INGREDIENTI E PREPARAZIONE

Passato il Natale è già iniziato il count-down in vista del cenone di San Silvestro e del pranzo di Capodanno. Nelle famiglie, tra parenti e amici in questi giorni si parla di possibili menu e piatti da preparare per trascorrere delle feste indimenticabili insieme in famiglia. E allora abbiamo pensato di proporvi cinque facili ricette di secondi: ecco cinque piatti sfiziosi, perfetti per il pranzo o la cena di Natale, ma anche per la notte di San Silvestro o il giorno di Capodanno, che includono sia opzioni a base di pesce che di carne.

Arrosto di vitello alle erbe

Ingredienti: 1,2 kg di vitello, rosmarino, salvia, timo, 2 spicchi d'aglio, vino bianco, olio extravergine d'oliva, sale e pepe.

Preparazione:

Insaporisci la carne con un trito di erbe aromatiche, aglio, sale e pepe.

Rosola l'arrosto in una casseruola con olio, sfuma con il vino bianco e cuoci coperto a fuoco lento per circa 1,5 ore, girandolo di tanto in tanto.

Servi con un contorno di patate al forno.