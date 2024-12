Cosa mangiare a Natale e Capodanno? Ecco cinque ricette di dolci, facili e gustosi, per concludere al meglio il cenone o il pranzo INGREDIENTI E PREPARAZIONE

Taglia il panettone in 3 strati orizzontali. Monta la panna e incorporala delicatamente al mascarpone e allo zucchero a velo. Spalma la crema su ogni strato, aggiungendo frutti di bosco. Ricomponi il panettone e decoralo con zucchero a velo e qualche frutto in cima.

1 panettone classico 250 g di mascarpone 200 ml di panna fresca 100 g di zucchero a velo Frutti di bosco freschi (lamponi, mirtilli, ribes) Zucchero a velo per decorare Procedimento:

Passato il Natale, si avvicina sempre di più la notte dei San Silvestro e il giorno di Capodannoed Al di là di ciò che andrete a preparare, una cena o un pranzo ha bisogno di concludersi con un buon dolce. E allora vi proponiamo cinque ricette di dolci, facili e gustosi da preparare per rendere indimenticabile il vostro momento. Sono pensati per soddisfare gusti diversi, dal tradizionale al creativo.

Prepara una pasta frolla mescolando farina, zucchero, burro e spezie, aggiungendo infine l’uovo. Stendi l’impasto e ritaglia forme natalizie (stelle, alberi, fiocchi di neve). Cuoci a 180°C per 12-15 minuti. Decora con glassa o zuccherini.

300 g di farina 100 g di zucchero 150 g di burro 1 uovo 1 cucchiaino di cannella ½ cucchiaino di zenzero in polvere Zuccherini colorati o glassa per decorare Procedimento:

Prepara una pasta biscotto montando le uova con lo zucchero, incorporando poi la farina e il cacao. Versa l’impasto su una teglia rettangolare e cuoci a 180°C per 10 minuti. Farcisci con panna montata e arrotola. Ricopri con ganache (cioccolato fondente sciolto con panna e burro) e decora con un motivo "a corteccia".

4. Torta Tiramisù al Pistacchio

Ingredienti:

500 g di mascarpone

200 ml di panna fresca

100 g di crema al pistacchio

300 g di savoiardi

300 ml di caffè

Pistacchi tritati per decorare

Procedimento:

Prepara una crema mescolando mascarpone, panna montata e crema al pistacchio.

Bagna i savoiardi nel caffè e alternali con strati di crema al pistacchio in una tortiera.

Fai riposare in frigo per almeno 4 ore e decora con pistacchi tritati.

5. Pandoro con Gelato e Salsa Calda al Cioccolato

Ingredienti:

1 pandoro

500 g di gelato alla vaniglia

200 g di cioccolato fondente

100 ml di panna fresca

Zucchero a velo

Procedimento:

Taglia il pandoro a fette orizzontali.

Intervalla le fette con gelato e ricomponi il pandoro.

Prepara una salsa calda sciogliendo il cioccolato con la panna.

Versa la salsa sul pandoro al momento di servire e decora con zucchero a velo.