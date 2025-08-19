Napoli, duplice evasione dal carcere di Poggioreale: al via la ricerca

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Un reparto del carcere di Poggioreale "Giuseppe Salvia" completamente ristrutturato, inaugurato dal ministro della Giustizia Andrea Orlando. Napoli, 30 gennaio 2018.ANSA / CIRO FUSCO

Due detenuti stranieri sono evasi stanotte dal carcere napoletano di Poggioreale. Si tratta di un algerino e di un siriano, inseriti del circuito detentivo di media sicurezza della casa circondariale partenopea. Sul posto si è recata il provveditore delle carceri campane Lucia Castellano per coordinare le operazioni. La polizia penitenziaria, con le altre forze dell’ordine, già dalle prime ore di oggi è alla ricerca dei fuggitivi. Secondo le prime informazioni sarebbero scappati dopo avere praticato un foro.

