Napoli, duplice evasione dal carcere di Poggioreale: al via la ricerca

Due detenuti stranieri sono evasi stanotte dal carcere napoletano di Poggioreale. Si tratta di un algerino e di un siriano, inseriti del circuito detentivo di media sicurezza della casa circondariale partenopea. Sul posto si è recata il provveditore delle carceri campane Lucia Castellano per coordinare le operazioni. La polizia penitenziaria, con le altre forze dell’ordine, già dalle prime ore di oggi è alla ricerca dei fuggitivi. Secondo le prime informazioni sarebbero scappati dopo avere praticato un foro.