Flotilla, esposto in Procura contro il sequestro degli attivisti: in prigione negati acqua, cibo e accesso ai servizi igienici

«Il nostro team legale ha presentato un esposto alla Procura di Roma per il sequestro degli attivisti e per l’attacco subito in acque internazionali ». Così la portavoce del Global Movement to Gaza, Maria Elena Delia, in una conferenza stampa. Gli attivisti della Flotilla «sono stati detenuti illegalmente senza alcuna base giuridica - sottolinea - prelevati dalla Marina militare israeliana senza che avessero commesso alcun reato. Sono stati sequestrati, non arrestati perché l’arresto presuppone un’ipotesi di reato. In prigione sono stati negati i diritti basilari di difesa e la fornitura di beni e servizi fondamentrali come acqua, cibo e accesso ai servizi igienici».

«Ci sono 26 italiani che stanno per rientrare mentre 15 restano nelle prigioni. In questa situazione chi rientra prima è perché sceglie di accettare una procedura di rito abbreviato. Chi rientra lo fa perché è importante raccontare, chi resta è perché con i nostri passaporti privilegiati possono tutelare gli altri». «Sono scelte concordate dall’inizio - spiega - Questo è un movimento internazionale e internazionalista».