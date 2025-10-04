La Pimpa di Altan compie 50 anni e debutta nel musical: "Nata per divertire mia figlia"

Nel frattempo, ha conquistato albi e volumi monografici e ha una rivista tutta sua. È diventata poi cartone animato per la Rai, anima guide turistiche per i più piccoli ed è sbarcata persino a Expo 2025 Osaka, grazie al volume Pimpa viaggia in Italia prodotto dal ministero degli Affari esteri e distribuito nel mondo in 12 lingue.

E invece fu così che nacque uno dei personaggi più amati e longevi dei fumetti e dell’animazione italiana: la Pimpa, la cagnolina a pallini rossi, con le lunghe orecchie e gli occhi sgranati sul mondo, che porta la firma di uno dei Maestri italiani come Altan. Da quel 1975, quando la Pimpa debuttò sul Corriere dei Piccoli, sono passati 50 anni.

«Tutto è nato con un gioco per mia figlia, Francesca. Era piccolina e per divertirla le facevo dei disegnini con buffi pupazzi. Un giorno è venuta fuori questa cagnolina a pois. Ma non c'era alcuna intenzione di farla diventare altro».

Con lei c'è tutto il suo fantastico mondo di animali e oggetti parlanti e ovviamente anche Armando, "il personaggio che dà alla cagnolina la sicurezza che quando tornerà a casa troverà qualcuno a cui raccontare le sue avventure.

"Con D’Alò - racconta all’ANSA Altan- abbiamo pensato a una storia in cui entrasse in qualche modo Shakespeare, in omaggio a Verona». Ecco allora che nel musical, coloratissimo e pieno di sorprese (Altan firma anche le scene), Pimpa riceve una visita inaspettata dal grande drammaturgo inglese direttamente dalla brughiera (nel cast, Gloria Zamprogno, Jacopo Violi, Matteo Fresch, Irene Albanese).

Ora è pronta a far sognare anche a teatro con Pimpa. Il Musical a Pois, lo spettacolo nato da Fondazione Aida Ets, scritto dallo stesso Altan con Enzo D’Alò, che ne firma anche la regia, e che dopo il debutto all’Estate Teatrale Veronese ora partirà in tournée: il 5 ottobre sarà a Bassano del Grappa, il 12 al Manzoni di Milano per proseguire fino a fine anno con tappe anche a Trento, Trieste, Brescia, Gorizia, Torino, Verona.

La cagnolina in fondo è una bimba anche lei, come i piccoli che la leggono». Classe 1942, firma storica di Linus, L’Espresso, Panorama e Repubblica, Francesco Tullio Altan disegna ancora «foglio e matita - confessa - L’ispirazione? Non ce n'è bisogno dopo cinquant'anni di mestiere - sorride - Sono ore di lavoro che faccio volentieri».

Fine disegnatore, ma anche tratto pungente con le sue vignette, come si coniugano in Altan il mondo della satira politica e un personaggio così puro per l’infanzia come la Pimpa? «Me lo chiedono spesso, non ho una risposta precisa - riflette - Le vignette per adulti le facevo anche prima, poi è nata mia figlia e ho scoperto questo gioco delle storie per i bambini. Due dimensioni che sono andate avanti in parallelo. E ancora oggi, ogni tanto, mi vado a riposare nel mondo della Pimpa, per distarmi da questo mondaccio dove viviamo».

Dal quel 1975, il mondo è cambiato, ma anche i bambini, l'animazione. La Pimpa, però, continua a conquistare pubblico. "In questi anni - racconta Altan - ho incontrato tante persone che mi ringraziano per quel momento di sogno che ho regalato loro da piccoli. Non so quale sia il segreto della longevità della Pimpa, ma all’inizio i lettori arrivavano a 8-9 anni.

Oggi l'età si è molto abbassata, intorno ai 5 anni. Ecco, fino a quell'età, secondo me, i bambini non sono poi così cambiati. Subito dopo, invece, è tutta un’altra storia, tra tecnologie, video e cellulari. Il mondo dei fumetti oggi? C'è una bella fioritura, peccato però che non esistano più le riviste».

Ma in casa Altan una cagnolina di nome Pimpa, in carne ossa e pelo, c'è mai stata? «Ce ne sono stati tanti di cagnolini. L’ultima, era una barboncina. Ma no - sorride Altan - di Pimpa ce n'è una sola».