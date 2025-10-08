Scrivere il cinema... Che grande bellezza!

Un festival del tutto inedito e assolutamente necessario sulla scrittura cinetelevisiva, che ha portato a Messina alcuni dei più rinomati professionisti della sceneggiatura, capaci di trasformare il copione in oggetto culturale accessibile a tutti. Una kermesse che è stata laboratorio vivo e fucina di idee. «Scriptopìa» non è stato infatti una semplice rassegna di incontri con nomi già noti e talenti emergenti, ma un serio approfondimento su quella specialissima scrittura che è capace di traghettare sullo schermo e dare forma e vita per immagini e dialoghi a storie di ogni genere, di pura fiction o di vita reale.

Primo festival italiano dedicato alla parola che diventa immagine, «Scriptopìa» ha offerto quattro giorni d’incontri, proiezioni e contaminazioni artistiche, chiudendo nel ricordo di Mario Falcone, lo sceneggiatore e scrittore messinese scomparso il 3 ottobre, che avrebbe dovuto essere ospite nella serata inaugurale. «Una figura di spicco, un po' dimenticata dopo la pensione – ha osservato Francesco Gulletta, curatore di Scriptopìa con Davide Scimone e fondatore di Messina Film Commission assieme a Scimone ed Enrico Di Giacomo – . Infatti restituire al mestiere il suo giusto valore è una delle mission del festival».

Più che positivo il bilancio finale, con grande affluenza di pubblico tra studenti e cittadini di tutte le età ai seminari mattutini nei dipartimenti Cospecs e Scipog dell’Università e le proiezioni serali alla Chiesa di Santa Maria Alemanna. Fondamentale la trasversalità degli approcci dei docenti che hanno moderato le lezioni, garantita dal prof. Federico Vitella, presidente del comitato scientifico. «Ha saputo unire un comitato scientifico trasversale ai vari dipartimenti – prosegue – . Ogni incontro con gli autori ha preso un’impronta diversa in relazione ai professori che si sono interfacciati con gli ospiti. L’approccio è stato stratificato, denso, molto forte e ben recepito dal pubblico».

Il parterre eterogeneo di ospiti (tra questi Davide Serino, Enrico Audenino e Loris Lai) ha consentito di illustrare specifici approcci al mestiere, sviscerando tematiche fondamentali: dalla differenza tra sceneggiatura originale e sceneggiatura assunta da opere altrui – col focus sull’interazione tra alta letteratura e scrittura cinematografica – fino al rapporto dello sceneggiatore con i diversi comparti della realizzazione audiovisiva.

Nel mezzo anche il tema complesso dell’ingerenza dell’Intelligenza Artificiale nella scrittura, discusso con lo sceneggiatore messinese Marco Borromei («Piccolo corpo») e Anna Mittone («Anna» e la fiction di Rai1 «La ricetta della felicità»), sostenitori di due opposte visioni sull’argomento. Utile nel tratteggiare alcuni personaggi o riempire una pagina bianca per blocco di scrittura, secondo Borromei; per Mittone, dotata di un pragmatismo da serialità, potrebbe costituire un reale problema già nel breve periodo.

Dopo il gran finale si pensa già alla prossima edizione con un solido progetto di crescita. «Quello che auspichiamo – conclude Gulletta – e di cui abbiamo parlato con tutti gli sceneggiatori, è attivare durante l’anno, con i giovani dell’università e non solo, un percorso seminariale propedeutico al festival guidato da un tutor, che includa la presenza di alcuni autori, in modo che si giunga alla manifestazione con un prodotto scritto o un cortometraggio prodotto dai tanti artisti visivi che ci sono a Messina».

Promosso da Messina Film Commission ed inserito nel cartellone della Fondazione Messina per la Cultura, «Scriptopìa» è stato realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Messina, il sostegno del Comune e l’adesione di Associazione Nazionale Autori Cinematografici, Writers Guild Italia e 100autori.