Laura Pausini fa tappa in Sicilia: sold out i due concerti in programma ad Acireale

Sono due gli appuntamenti in Sicilia di Laura Pausini, impegnata in questi giorni col tour mondiale. La cantante sarà ad Acireale il 28 e 29 settembre, date che hano già fatto registrare il "tutto esaurito".

La Pausini si esibirà al Pal’Art Hotel di Acireale.

Sul palco i suoi più famosi successi, fra cui anche i brani del nuovo album “Fatti sentire”, uscito in occasione dei suoi 25 anni di carriera.

Il nuovo singolo di Laura Pausini, in rotazione radiofonica dal 7 settembre è “La soluzione”. Un brano che vuole raccontare il valore dei ricordi e il coraggio di guardare avanti.

“È una canzone immediata - ha raccontato Laura Pausini - che racconta un percorso, l’abbandono di un passato fatto di inquietudini, la ricerca di nuovi confini da attraversare, portando con sé ciò che vale la pena salvare. È la canzone d’amore che mi rappresenta di più di questo disco. La mia soluzione è l’amore, così come la musica, è una cosa che per me non cambia e non cambierà mai”.

