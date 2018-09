Catanzaro, due aree del Parco della Biodiversità Mediterranea dedicate a Zaro Galli e Anna Maria Longo

L’anfiteatro del Parco della Biodiversità Mediterranea sarà intitolato alla memoria del professore Zaro Galli, educatore che tanto ha dato per l’attività motoria, per il rispetto dell’ambiente e più in generale per una migliore qualità della vita del Capoluogo di regione. L’appuntamento è per domani, 21 settembre, alle ore 17.30.

Nella seduta del 14 maggio scorso, il Consiglio provinciale di Catanzaro, su proposta del presidente dell’Ente intermedio Enzo Bruno, ha dato il via libera alla intitolazione di due aree del Parco in memoria la prima al professor Zaro Galli e la seconda ad Anna Maria Longo, femminista ed educatrice apprezzata.

Dopo l’intitolazione della piazza dell’Alloro ad Anna Maria Longo, arrivata su richiesta dell’UDI, e da associazioni culturali femminili avvenuta lo scorso 16 giugno, viene concretamente accolta e realizzata la richiesta di molte associazioni culturali, sportive ed ambientaliste della città che lo scorso ottobre, rendendo omaggio alla memoria del professor Zaro Galli (scomparso quasi due anni fa) hanno consegnato al presidente Bruno una petizione finalizzata alla intitolazione di un’area a Galli.

© Riproduzione riservata