Musica, al premio Tenco le musiche affrontano il tema dei migranti

Migranti come gli uomini, le idee e le musiche: al tema 'Migrans' è dedicata la 42/a edizione del Premio Tenco, dal 18 al 20 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo.

"Per cogliere questo fenomeno epocale che certamente cambierà il nostro modo di vivere e di pensare e che non ci si può illudere di fermare", dice lo storico presentatore Antonio Silva, presentando a Milano un'edizione che per la prima volta avrà uno speciale co-conduttore, Morgan.

I tre premiati del 2018, Zucchero, Carlo Petrini di Slow Food e Adamo, incarnano secondo Silva lo spirito di chi partendo dall'Italia ha portato canzoni e cultura oltre confine. I tre saranno protagonisti delle serate accanto a un nutrito cast, con gli interventi di David Riondino ed Enrico Rustici. "Questi giorni di ottobre a Sanremo sono molto diversi da quelli di febbraio, qui si conserva il sogno - ha detto Morgan -. Il Premio Tenco è tutto quello che un talent non riuscirà mai a essere: raggiungere la verità della musica dove maestro e allievo collaborano".

