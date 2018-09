Thegiornalisti dominano la classifica: subito al top con il nuovo album Love

Esordio in vetta alla classifica degli album più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk, per Love, il nuovo lavoro dei Thegiornalisti.

Il disco è al primo posto anche nella top ten dei vinili. La band capitanata da Tommaso Paradiso scalza così Guè Pequeno con il suo Sinatra, re della classifica una settimana fa e ora al secondo posto.

Sul terzo gradino del podio, plana Slash con il suo quarto album da solista Living The Dream, realizzato con Myles Kennedy & The Conspirators.

Eminem scivola dalla seconda alla quarta posizione con Kamikaze, mentre resiste tra le prime posizioni (è quinto), dopo 33 settimane dall’uscita, Ultimo, giovane vincitore tra i giovani al festival di Sanremo, con Peter Pan.

Il fenomeno del web, Il Pagante, debutta con Paninaro 2.0 in sesta posizione, davanti a Capo Plaza con 20. Ancora una new entry all’ottavo posto con Mr.Rain e il suo Butterfly Effect 2.0. Chiudono Laura Pausini con Fatti Sentire e il nuovo lavoro di Malika Ayane, Domino.

Tra i singoli Salmo, dopo aver raggiunto oltre 1 milione di streaming in 24 ore ed oltre 5 milioni in una settimana con il singolo 90MIN, conquista il podio.

Ecco la top ten Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 21 al 27 settembre 2018:

1) LOVE, THEGIORNALISTI (CAROSELLO RECORDS-ARTIST FIRST)

2) SINATRA, GUE PEQUENO (ISLAND/DEF JAM-UNIVERSAL MUSIC)

3) LIVING THE DREAM, SLASH (ROADRUNNER_US-WMI)

4) KAMIKAZE, EMINEM (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

5) PETER PAN, ULTIMO (HONIRO-BELIEVE DISTRIBUTION SERVICES)

6) PANINARO 2.0, IL PAGANTE (E VENTURES-SELF)

7) 20, CAPO PLAZA (PLAZA MUSIC/STO RECORDS/ATLANTIC-WMI)

8) BUTTERFLY EFFECT 2.0, MR.RAIN (ATLANTIC-WMI)

9) FATTI SENTIRE, LAURA PAUSINI (GENTE ED. MUS./ATLANTIC-WMI)

10) DOMINOMALIKA AYANESUGARARTIST FIRST)

Questa è la classifica dei singoli digitali più venduti:

1) 90MIN, SALMO (EPIC-SME)

2) FELICITA' PUTTANA, THEGIORNALISTI (CAROSELLO RECORDS-THE ORCHARD)

3) TRAP PHONE, GUÈ PEQUENO FEAT. CAPO PLAZA (ISLAND/DEF JAM-UNI)

4) AMORE E CAPOEIRA, TAKAGI & KETRA FEAT. GIUSY FERRER SEAN KINGSTON (COLUMBIA-SME)

5) BORSELLO, GUÈ PEQUENO FEAT. SFERA EBBASTA & DREFGOLD (ISLAND/DEF JAM-UNI)

Infine, la classifica dei vinili:

1) LOVE, THEGIORNALISTI (CAROSELLO RECORDS-ARTIST FIRST)

2) LIVING THE DREAM, SLASH (ROADRUNNER_US-WMI)

3) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WMI)

4) SOTTO IL SEGNO DEI PESCI, ANTONELLO VENDITTI (UNIVERSAL MUSIC-UNIVERSAL MUSIC)

5) SINATRA, GUE PEQUENO (ISLAND/DEF JAM-UNIVERSAL MUSIC).

