"Voglio" e "Buona vita", Marco Mengoni torna alla musica con due nuovi singoli

Il 19 ottobre Marco Mengoni rilascia due brani, Voglio e Buona Vita, tappa di avvicinamento al nuovo progetto discografico atteso per il 30 novembre. I due singoli arrivano a quasi due anni di distanza dall’ultimo disco di

inediti.

In occasione di questa speciale uscita anche la app dedicata è stata completamente rinnovata in tutte e quattro le sezioni. Updates avrà contenuti multimediali e notizie, la sezione Save the date avrà nuove funzionalità, animata da contenuti speciali e inediti, la nuova sezione Exclusive sfrutterà tutte le potenzialità della realtà aumentata e la sezione Community sarà disponibile nelle prossime settimane insieme ad altre novità.

© Riproduzione riservata