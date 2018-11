Tornano le Spice Girls, sul palco insieme per un tour nel 2019 ma senza Victoria Beckham

Ancora Wannabe e Viva Forever ma senza l’adorabile broncio della Posh Spice.

Dopo mesi di rumors si fa più reale per le Spice Girls - secondo quanto riporta The Sun - il progetto di tornare assieme per un tour nel 2019 ma senza Victoria Beckham. Secondo il giornale la band avrebbe registrato un messaggio che sarà trasmesso lunedì in cui annuncia le proprie intenzioni.

La band dovrebbe successivamente apparire in un’intervista in tv per il «chat show» di ITV condotto da Jonathan Ross, anche in questo caso a quanto pare senza Lady Beckham.

