Tutto il Fantasy che c'è: dal "Trono di spade" a super Bebe Vio

Prendetevi del tempo per voi stessi e andate in libreria. Superate le esposizioni dei nuovi romanzi e dei thriller – fra commissari e ispettori sempre più fantasiosi – inoltratevi fra gli scaffali e lasciatevi attrarre dal richiamo di un mondo magico, popolato da reami lontani, con tanto di cavalieri e draghi, regine e mostri. Benvenuti nel ricchissimo mondo del fantasy che comanda le preferenze fra i lettori teenager. Ma non solo.

Tradotto da Edoardo Rialti, approda in libreria Fuoco e Sangue (Mondadori), con cui ha inizio la storia del leggendario Aegon il Conquistatore. George R. R. Martin ci riporta a secoli prima degli eventi de “Il Trono di Spade” quando Casa Targaryen – l'unica famiglia di signori dei draghi a sopravvivere al Disastro di Valyria – si stabilì a Roccia del Drago. Che cosa è veramente successo durante la Danza dei Draghi? Perché era così micidiale visitare Valyria dopo il Disastro? Per i lettori di Martin verrà – finalmente – svelato l'arazzo completo della storia dei Targaryen.

Di capolavoro in capolavoro, Bompiani prosegue nell’opera di riscoperta e valorizzazione di J. R. R. Tolkien con La caduta di Gondolin (a cura di Christopher Tolkien, traduzione L. Manini e S. Buttazzi). Una città ricca e meravigliosa su cui incombe la minaccia di Morgoth, Demone dell’Ombra. A proteggere gli Elfi di Valinor che abitano la città c’è Ulmo, Signore delle Acque, che invia Tuor, eroe suo malgrado, da re Turgon per metterlo in guardia. Lo stesso Tolkien ha definito questo come il primo vero racconto del mondo immaginario che con “Beren e Lúthien” e “I figli di Húrin” compone la trilogia dei tre Grandi Racconti dei Tempi Remoti. Ma non è tutto, l’immersione nel reame di Tolkien prosegue con il volume illustrato Guida ai luoghi della Terra di Mezzo. Disegni da casa Baggins a Mordor di John Howe (Bompiani, tr. Simone Buttazzi): una serie di scorci e vedute spaziando oltre i luoghi al centro delle storie.

Direttamente dal grande schermo, Salani propone Animali Fantastici. I Crimini di Grindelwald, ovvero la sceneggiatura integrale del secondo dei film (saranno cinque) che riportano il mondo di J. K. Rowling sulla scena, fra le creature fatate del Magizoologo Newt Scamander, un giovane Albus Silente (Jude Law) e uno spietato cattivo, Grindelwald, interpretato da Johnny Depp alle prese con un duello a colpi di bacchetta e ricordi d’infanzia, riunendo le trame con il mondo di Harry Potter (in libreria dal 3 dicembre).

Ancora sul filone cinematografico, Eroi dell'Olimpo. Il destino degli eroi (Mondadori, tr. L. Baldinucci, L. Melosi, L. Grassi), che racchiude gli ultimi tre volumi – La casa di Ade, Il sangue dell'Olimpo, Il libro segreto – della saga creata da Rick Riordan di cui sono protagonisti i semidei greci e romani. Ma l’autore americano spadroneggia in questo ambito (dai 12 anni in su) con diverse serie, fra cui The Kane Chronicles che inizia con La piramide rossa (Mondadori, pp. 492) in cui entrano in scena gli dei dell'Antico Egitto capeggiati da Set, che ha in mente uno spaventoso progetto di caos e distruzione a livello planetario e toccherà a Carter e a sua sorella Sadie mettere in salvo l’umanità.

Un’altra saga magica di grande fascino, che presto passerà sul grande schermo, è quella di Wildwitch, della scrittrice danese Lene Kaaberbol, autrice di molti libri per bambini e ragazzi. Gallucci ha già pubblicato i primi tre volumi: La prova del fuoco, Il sangue di Viridiana e La vendetta di Kimera. Protagonista è la dodicenne Clara, che dall’incontro con un gatto nero scoprirà di avere uno straordinario potere: parlare con gli animali. Un romanzo di formazione appassionante, che tocca anche i temi dell’amore per gli animali e della salvaguardia della natura.

Direttamente dalla finalissima del Premio Strega Ragazze e Ragazzi, Guido Sgardoli con The Stone. La settima pietra (Piemme, pp. 542 in formato tascabile) ambientato a Levermoir, una piccola isola irlandese, fra morti sospette ed incendi, alle prese con un frammento di una misteriosa pietra che sembra esercitare un oscuro potere sulla mente delle persone.

Avanti con Bebe Vio, la campionessa paralimpica che diventa l’eroina di un romanzo fantasy per ragazzi BeBlade. Bebe Vio e la sua squadra (Il Battello a Vapore) di Pierdomenico Baccalario. Al centro della scena c’è Mia, una ragazza di quindici anni che ha sempre amato le sfide. Un giorno si risveglia in un luogo che non conosce: sembra una città abbandonata. Sarà lo scenario di un crudele gioco di sopravvivenza con i Cacciatori, che sono sette e attaccano, e le Prede, che muoiono. E Mia sembra essere l’unica in grado di opporsi a tanta violenza, l’unica capace di alzare la testa e cambiare le regole.

Torna alla ribalta anche Ransom Riggs che con La Mappa dei Giorni (Rizzoli, tr. B. Bonadeo A. Raffo) pubblica il quarto libro della serie Miss Peregrine e la casa dei ragazzi speciali (che ha già venduto cinque milioni di copie ed è approdato sul grande schermo diretto da Tim Burton).

Infine, Timeless. Diego e i ranger del Vranstatlantico (Il Castoro) ovvero il primo volume firmato da Arman Baltazar di una trilogia immaginifica – del resto l’autore collabora al visual storytelling con Pixar e DreamWorks – che ha già catturato le attenzioni di Ridley Scott. Magnificamente illustrato, ci trasporta in un futuro prossimo, dopo la Collisione Temporale: i continenti si sono rimodellati e i mari ricongiunti in unico grande oceano, il Vastatlantico. È il mondo di un tredicenne di New Chicago, Diego Ribera. Perché nel fantasy vale tutto. E si è sempre liberi di sognare un mondo diverso.

