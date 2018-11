Editore e opinionista a "Ballando con le stelle", è morto a 77 anni il giornalista Sandro Mayer

È morto stanotte a Roma il giornalista Sandro Mayer, direttore del settimanale 'DiPiù' e opinionista a 'Ballando con le stelle', il programma di Milly Carlucci su Rai1.

Mayer era nato a Piacenza nel 1940 e il prossimo 21 dicembre avrebbe compiuto 78 anni.

Giornalista, scrittore e personaggio televisivo, parlando dei suoi inizi, aveva dichiarato: "Vivevo a Napoli e mi sono formato ascoltando la gente dei bassi, mescolati ai discordi dell'aristocrazia partenopea. Poi ci trasferimmo a Milano e vinsi un posto fisso in Fiat ma non ci andai mai e partii per Londra, dove ho fatto il cameriere per imparare l'inglese".

Laureato in Scienze politiche, aveva iniziato a lavorare come traduttore, dedicandosi poi al giornalismo.

E' stato anche autore di canzoni. Suo il brano Amore senza parole, vincitore del Festival di Napoli nel 2003.

E' stato anche autore e regista teatrale, firmando le commedie Il silenzio dei sogni e Bivio d'amore, entrambe tratte da due suoi romanzi, nonché il musical Il miracolo di Padre Pio.

