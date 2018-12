Libri, la passione vien dal Sud: le storie dei più bravi booklover di Calabria e Sicilia

Amano i libri e ne hanno fatto, se non un lavoro, un hobby cui dedicano gran parte della giornata. Sono siciliani e calabresi, alcuni dei booklover che si stanno mettendo in mostra in buona parte del territorio nazionale.

Li accumuna la passione per la lettura, spesso per le case editrici indipendenti. Da lì all'apertura di un blog il pass è semplice. Articoli di approfondimento, interviste agli autori emergenti, recensioni e tanto lavoro social. Foto, post con le frasi più significative e voglia di dire ciò che pensano dei libri che passano sotto le loro mani.

In Calabria è Chiara Ruggiero, giovane booklover della provincia di Cosenza a tirare le fila di un sito "Librofilia", che guarda con attenzione alla letteratura nord americana ed alla musica rap.

"Un connubio - racconta l'autrice - legato da uno stesso mood di ricerca esplorativa. Il mio è uno spazio anarchico se vogliamo, dove posso parlare liberamente dei libri che più mi piacciono. Credo che in questo momento ci sia davvero tanta roba in giro e il bello è che ognuno può scegliere in base alle proprie preferenze".

Non è tutto rose e fiori, certo. "Soffro della mancanza di librerie. In Calabria, per trovarne di davvero fornite, occorre muoversi a Cosenza o nelle altre grandi città".

Dalla Calabria alla Sicilia, dove c'è chi scommette tutto sull'editoria indipendente. E' il caso della giovane Verdiana Parasporo che ha creato uno spazio on line interamente dedicato ai piccoli editori, alle librerie di nicchia e a quella fetta di lettori che ricerca chicche difficilmente rintracciabili nei grandi circuiti.

Sempre in Sicilia è invece Lucialibri a farla da padrone. Dall'esperienza decennale del giornalista Salvatore Lo Iacono che, per anni, ha tenuto vivo un gruppo di amici inviando estratti di libri via mail, è nato quello che è più di un blog: un vero e proprio giornale dedicato al mondo dell'editoria e della letteratura.

Tutte scommesse che mettono un gradino nella piramide culturale che il Sud cerca costantemente di far crescere con buone proposte.

