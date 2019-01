Università di Messina, oggi inaugurazione dell'anno al Museo regionale

Una cerimonia speciale, quella in programma oggi: per la prima volta infatti l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Messina si tiene fuori dall’Ateneo, in una location prestigiosa, che esprime un leit motiv dalla fortissima impronta culturale.

L’evento si aprirà infatti alle 17 al MuMe, il Museo regionale interdisciplinare la cui vasta collezione ne fa uno dei più importanti centri espositivi del meridione d’Italia. Ospite d’onore, accanto al rettore dell’Ateneo messinese Salvatore Cuzzocrea e alla direttrice del polo museale Caterina Di Giacomo, il direttore del Museo Egizio di Torino Christian Greco, cui sarà affidata la prolusione ai corsi. Tra gli interventi più attesi quello del presidente della Regione Nello Musumeci, che nello scorso aprile ebbe parole di particolare apprezzamento per la struttura museale in occasione dell’inaugurazione del nuovo allestimento esterno, un giardino mediterraneo “dialogante” con le opere d’arte, realizzato grazie al sostegno della Fondazione Bonino-Pulejo.

Una cerimonia di particolare rilievo, dunque, quella di oggi, sottolineata anche dalla presenza del presidente della Crui, la Conferenza dei rettori delle Università Italiane, prof. Gaetano Manfredi, che guida l’Università Federico II di Napoli.

