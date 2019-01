Corsa all'Oscar, il 22 gennaio le nomination: Bohemian Rhapsody in rampa di lancio

La mattina del 22 gennaio a Los Angeles, nel pomeriggio in Italia, sapremo quali saranno i titoli, gli attori, i registi e gli altri lavoratori del cinema che potranno ambire all'Oscar il 24 febbraio e i titoli più gettonati sono quelli che godono i favori della critica e che già hanno vinto molto.

Bohemian Rhapsody, vincitore dei Golden Globes, Roma di Alfonso Cuaron adorato dalla critica, La Favorita di Yorgos Lanthimos, Vice - l'uomo nell'ombra, che racconta l'ascesa politica e personale di Dick Cheney, interpretato da Christian Bale vincitore del Golden Globe al migliore attore brillante.

E ancora Green Book, Black Panther, First Man - Il primo uomo e A star is Born, acclamato a Venezia e che ha visto il debutto di Lady Gaga al cinema nel ruolo che fu di Barbra Streisand e Judy Garland. La strada che porta alla nomination è però sempre molto accidentata e Green Book è inciampato in un commento razzista del suo sceneggiatore, Nick Vallelonga, che potrebbe aver fatto molto danno alla pellicola.

