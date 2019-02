«Adriano Celentano, a causa di un malanno di stagione, non potrà dirigere «Aspettando Adrian» e «Adrian la serie» per almeno due settimane, così come prescritto dai medici curanti.

Durante questo periodo «Aspettando Adrian» e "Adrian la serie» non andranno in onda». Lo comunicano Clan e Mediaset.

Debutta lo show "Adrian", Celentano sul palco per tre minuti: le foto Acclamato dal pubblico, preceduto da tuoni e lampi, Adriano Celentano entra in scena nel teatro Camploy di Verona Acclamato dal pubblico, preceduto da tuoni e lampi, Adriano Celentano entra in scena nel teatro Camploy di VeronaANSA / CANALE 5 Celentano e Natalino Balasso Celentano e Natalino Balasso Celentano e Natalino Balasso Alcuni momenti del programma Alcuni momenti del programma Alcuni momenti del programma Alcuni momenti del programma La scenografia del teatro Camploy

© Riproduzione riservata