È morto il re dei musical Stanley Donen, fu il regista di "Singin' in the Rain"

Stanley Donen, regista di classici del cinema come «Singin 'in the Rain» e «Charade» è morto all’età di 94 anni. Lo ha annunciato il Chicago Tribune e la notizia è stata confermata da uno dei figli. Donen, che era anche coreografo, ha diretto «Singin 'in the Rain» (Cantando sotto la pioggia) nel 1952, con Gene Kelly protagonista.

Fu anche regista di altri film leggendari come «Seven Brides for Seven Brothers» (Sette spose per sette fratelli), 1954; e «Funny Face» (Cenerentola a Parigi) 1957, con Fred Astaire e Audrey Hepburn. Negli anni '60 si trasferisce nel Regno Unito dove realizza due dei suoi film più famosi, entrambi con Audrey Hepburn come protagonista «Charade» (Sciarada) nel 1963 e «Two for the Road» (Due per la strada) nel 1967.

Nato nel South Carolina (USA) nel 1924, Donen ha iniziato a ballare quando aveva solo 10 anni dopo aver visto Fred Astaire al cinema. «Ho visto Fred Astaire in Flying Down to Rio quando avevo nove anni, e ha cambiato la mia vita. L’ho trovato semplicemente meraviglioso», ha detto in un’intervista a Vanity Fair nel 2013.

