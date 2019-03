Giornate Fai, numeri da record per la 27esima edizione: oltre 770mila partecipanti

Un successo così non si era mai visto: oltre 770.000 persone hanno partecipato alla 27^ edizione delle giornate FAI di Primavera e hanno scelto di visitare gli oltre 1.100 beni aperti in 430 località in tutta Italia. Le Giornate FAI di Primavera - ieri e oggi - sono state ancora una volta una grande festa italiana, un evento eccezionale dedicato ai beni culturali.

Centinaia di migliaia di persone si sono messe in coda per scoprire la straordinaria bellezza delle aperture: un'Italia che si riconosce sempre di più nella vastità del suo patrimonio culturale e nella ricchezza della sua storia anche e grazie al fondamentale supporto di oltre 7.500 volontari e 40.000 'Apprendisti Ciceroni'.

In tutta Italia i beni più visti sono stati la Banca d'Italia a Bari, uno degli edifici più belli e importanti della città, con 14.000 visitatori. A Parma 6.500 presenze a Palazzo Ducale del Giardino; più di 5700 persone si sono recate al Palazzo della Banca d'Italia e alle OMV - Squadra Rialzo Milano Centrale; numeri che vanno oltre i 5.000 visitatori per Villa Bussandri a Bassano del Grappo (Vicenza), Palazzo Mezzanotte a Milano e la Passeggiata del Re a Torino; un grande successo per la città di Pontremoli (Massa), dove si sono registrate oltre 17.000 presenze nei 5 beni aperti, circa 6.000 a Villa Negri Dosi; e 16.000 visitatori anche a Matera, capitale europea della cultura nel 2019, con ben 19 aperture. Il piu' visto tra i beni del Fai e' stato Parco Villa Gregoriana a Tivoli (Roma) con oltre 5.800 persone.

In un comunicato il Fai sottolinea che le aperture dell'edizione 2019 sono state rese possibili grazie al fondamentale contributo di importanti aziende: Ferrarelle, da otto anni sostenitore dell'iniziativa e presente con il suo Parco Sorgenti di Riardo nella lista dei luoghi visitabili nelle due giornate; Banca Generali, sostenitrice dell'evento per il sesto anno consecutivo affiancata da Enel, entrambe in qualità di Main Sponsor. Rekeep, principale gruppo italiano attivo nel facility management e amico del FAI dal 2018, che sostiene l'evento in qualità di Sponsor. Quindi il Gruppo Gabrielli, realtà della Grande Distribuzione Organizzata del centro Italia che ha rinnovato il suo sostegno all'evento per le regioni Marche e Abruzzo.

DHL Express Italy, che per il quinto anno consecutivo in qualità di Logistic Partner, ha garantito la movimentazione di tutti i materiali nei siti delle Giornate FAI di Primavera. Inoltre GEDI Gruppo Editoriale; Regione Lazio, Regione Puglia, Regione Toscana e Provincia Autonoma di Trento per il contributo concesso. La 27^ edizione delle Giornate FAI di Primavera ha ricevuto la Targa del Presidente della Repubblica quale premio di rappresentanza e si e' svolta in collaborazione con la Commissione Europea e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, con il Patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali, di tutte le Regioni e le Province Autonome italiane, di Rai Responsabilità Sociale e con la Media Partnership di TG1, Rainews24, Rai Tgr e Radio1.

Quest'anno è stata inoltre aggiornata l'immagine-simbolo dell'evento grazie all'agenzia Armando Testa. Il FAI ringrazia Province, Comuni, Soprintendenze, Universita', Enti Religiosi, FIAB - Federazione Italiana Amici della Bicicletta, le Istituzioni Pubbliche e Private, i privati cittadini e tutte le aziende che hanno voluto appoggiare la Fondazione, oltre alle 125 Delegazioni, agli 89 Gruppi FAI e ai 91 Gruppi FAI Giovani, ai 7.500 volontari FAI, dei quali un centinaio sono i mediatori artistico culturali di FAI ponte tra culture, e ai circa 2.000 volontari della Protezione Civile che con il loro lavoro capillare e la loro collaborazione hanno reso possibile l'evento. Ad affiancarli, nell'accogliere e guidare i visitatori, ci sono stati 40.000 Apprendisti Ciceroni, studenti delle scuole di ogni ordine e grado che hanno scelto con i loro docenti di partecipare nell'anno scolastico a un progetto formativo di cittadinanza attiva, un'iniziativa lanciata dal FAI nel 1996, che coinvolge ogni anno studenti felici di poter vivere e raccontare da protagonisti, anche solo per un giorno, le meraviglie del loro territorio.

© Riproduzione riservata