"L'abisso" del siciliano Davide Enia conquista il premio Hystrio Twister

“L'abisso” del drammaturgo, attore e scrittore palermitano Davide Enia conquista il premio Hystrio Twister 2019 come “miglior spettacolo della Stagione”, un riconoscimento assegnato direttamente dal pubblico, attraverso un voto online, che sancisce il successo di uno spettacolo che, replica dopo replica, ha saputo parlare al cuore degli spettatori.

Davide Enia attinge ai suoi “Appunti per un naufragio” (il bellissimo romanzo edito da Sellerio, vincitore del Premio Mondello 2018) per raccontare attraverso il gesto, il canto, il cunto, un'esperienza indicibile: lo spaesamento, il dolore e la rabbia che affiorano dinanzi alla grande tragedia contemporanea degli sbarchi sulle coste del Mediterraneo, epopea di eroi odierni, tra vita e morte, e ambienta la sua narrazione a Lampedusa, metafora di un naufragio, personale e collettivo.

Lo spettacolo, che ha debuttato al Teatro India di Roma nell'ottobre dello scorso anno, è una produzione del Teatro di Roma - Teatro Nazionale, Teatro Biondo Palermo, Accademia Perduta - Romagna Teatri in collaborazione con Festival Internazionale di Narrazione di Arzo. In scena Enia utilizza la parola che si mescola alle musiche composte ed eseguite da Giulio Barocchieri. Un testo che si nutre delle parole, degli sguardi, dei silenzi di chi quella Storia la vede con i propri occhi, diventando allo stesso tempo testimonianza storica e percorso esistenziale che riguarda tutti: l'abisso è una riflessione, figlia del lavoro sul campo, su quanto sta accadendo, per riportare con urgenza, nello spazio condiviso del teatro, il tempo presente e la sua crisi.

A selezionare la rosa degli spettacoli candidati al Premio Hystrio Twister 2019 è stata una giuria composta dai redattori, collaboratori e direttore di Hystrio, una delle più autorevoli testate nazionali di teatro e spettacolo, il voto online ha poi stabilito una prima rosa di finalisti per poi decretare il vincitore finale.

Appresa la notizia, Davide Enia ha utilizzato il suo profilo Facebook per dedicare il premio «a chi si tuffa in mare per salvare le vite, a chi persegue la legge del mare, a chi combatte contro la violenza di questi tempi feroci: a voi il mio più sentito ringraziamento».

La cerimonia di premiazione si svolgerà lunedì 10 giugno al Teatro Elfo Puccini di Milano; durante la serata verranno consegnati i Premi a tutti i vincitori delle diverse categorie e sezioni dell'Hystrio, uno dei riconoscimento più rilevanti del panorama teatrale italiano giunto alla 29° edizione.

