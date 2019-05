Cinema, la Palma d'Oro al 72° Festival di Cannes va a "Parassita": Banderas miglior attore

La Palma d’Oro della 72esima edizione del Festival del Cinema di Cannes è stata assegnata a Parassita del coreano Bong Joon Ho. Palma d’argento ad Atlantique di Mati Diop. Miglior attore Antonio Banderas per Dolory y gloria di Almodovar, indicato alla vigilia come favorito per il primo premio ma che si è dovuto acconentare del miglior attore e della migliore colonna sonora originale, 'Pain & Glory' di Alberto Iglesias.

Nessun riconoscimento per l’unico film italiano in concorso, Il traditore di Marco Bellocchio: Le speranze erano concentrate sul miglior attore: Pierfrancesco Favino.

Tra gli altri premi, quello della giuria ex aequo a Les Misèrables dell’esordiente francese Ladj Ly sulle banlieu e a Bacurau di Kleber Mendonca Filho e Juliano Dornelles sulla situazione del Brasile di Bolsonaro. Miglior regia a Le Jeune Ahmed dei fratelli Dardenne. Miglior attrice a Emily Beecham per Little Joe e miglior sceneggiatura a Cèline Sciamma per 'Portrait of a Lady on Firè.

La Menzione speciale è stata assegnata a Elia Suleiman per il film It must be heaven. Il premio Camera d’Oro al film guatemalteco Nuestras Madres del regista Cesar Diaz, miglior opera prima.La Palma d’Oro per il cortometraggio è stata assegnata al film 'The distance between Us and the sky' di Vasilis Kekatos. La menzione speciale è andata a Monstruo Dios di Agustina de San Martin.

