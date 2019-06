Madame X, torna Madonna: 15 nuove canzoni per celebrare la regina del Pop

Madonna ha pubblicato in tutto il mondo il suo 14esimo disco di studio 'Madame X' (Live Nation, Interscope Records e Maverick).

L'album, che ha ricevuto ottime critiche in tutto il mondo, è ora disponibile nei negozi tradizionali e sulle piattaforme digitali. Il nuovo lavoro, dopo poche ore dalla pubblicazione digitale, ha conquistato la posizione numero 1 di iTunes in 43 paesi, Italia compresa, il secondo posto in altri 19 paesi ed è in top 5 in altre 21 nazioni.

Influenzato creativamente dalla vita degli ultimi anni a Lisbona, è una collezione di 15 nuove canzoni che celebrano la lunga carriera della Regina del Pop e la sua vicinanza alla musica e alla cultura latin così come ad altre influenze globali.

Lo fa nel disco cantando in portoghese, spagnolo e inglese. In 'Madame X' Madonna ha collaborato con il produttore di vecchia data Mirwais e con Mike Dean, Diplo e altri. Il disco è disponibile in Italia nella versione standard, limited deluxe edition e Deluxe box Set, ma anche in versione vinile doppio, picture disk rainbow e in musicassetta.

Madonna si sta preparando per imbarcarsi in una serie di concerti intimi che si terranno esclusivamente nei teatri, dando così l’opportunità ai fan di vederla in una versione totalmente inedita. Il tour prenderà il via il prossimo 12 settembre dalla Bam Howard Gilman Opera House a New York per poi proseguire a Chicago, Los Angeles, Las Vegas, Boston, Philadelphia, Miami Beach. Riprenderà poi nel 2020 in Europa facendo tappa a Lisbona, Londra e Parigi. Parlando di concerti, la ex 'Material Girl' è l’artista donna che ha venduto di più in tutti i tempi e detiene il record di tour femminile con il maggior incasso, Sticky & Sweet Tour (2008-2009) con 408 milioni di dollari.

