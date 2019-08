Falsità sul duce, "Mussolini ha fatto anche cose buone": i consigli di lettura di Anna Mallamo

E' un libro di autodifesa, un manuale di pronto soccorso, l'equivalente d'un kit per le emergenze. Serve per contrastare la massa di stupidaggini circolanti in quantità sempre maggiore attorno a una delle vicende storiche più imbarazzanti per il nostro Paese: la dittatura di Benito Mussolini. Nel clima arroventato che viviamo, i nostalgici del Ventennio non sono più pochi invasati più folkloristici che altro, relegati a scambiarsi di nascosto cimeli paccottiglia, ma baldi negazionisti della storia recente che pretendono addirittura spazio pubblico e attenzione mediatica. Con l'evidenza rigorosa dei documenti, Francesco Filippi, storico e studioso, analizza e distrugge, nel suo "Mussolini ha fatto anche cose buone", tutti i falsi miti che la propaganda d'un tempo aveva cementato.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE