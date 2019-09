"Per me", in radio il nuovo singolo di Fabrizio Moro: il 12 ottobre live ad Acireale

In radio 'Per me' il nuovo singolo di Fabrizio Moro, estratto dall’album di inediti 'Figli di nessuno'.

Il singolo ha il linguaggio diretto e senza filtri che contraddistingue il cantautore, che ancora una volta torna a far emozionare e riflettere, grazie alla capacità di parlare alle persone colpendo cuore e mente.

L’album 'Figli di nessuno' (Sony Music Italy) è il decimo disco di inediti di Fabrizio Moro, arrivato a due anni di distanza da 'Pace'. Questa la tracklist di 'Figli di nessuno': Figli di nessuno, Filo d’erba, Quasi, Ho bisogno di credere, Arresto cardiaco, Come te, Non mi sta bene niente, Me’ nnamoravo de te, Per me, #A, Quando ti stringo forte.

Dal 12 ottobre Fabrizio Moro tornerà a esibirsi live in tutta Italia: prima con 4 imperdibili appuntamenti nei palasport di Acireale (Ct), Roma e Milano, e, dal 13 novembre, con un tour nei principali teatri italiani. 'Figli di nessuno Tour' sarà un’occasione unica per vedere dal vivo uno dei cantautori più apprezzati del panorama musicale italiano, capace di emozionare il suo pubblico grazie alle sue parole sempre dirette e alla sincerità con cui ogni volta sale sul palco.

