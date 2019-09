Le Vibrazioni in tour con Vessicchio: concerti a Palermo, Marsala, Catania e Cosenza

Si intitola "Le Vibrazioni in Orchestra di e con Peppe Vessicchio” il nuovo tour che vedrà per la prima volta insieme la rock band Le Vibrazioni ed il maestro Peppe Vessicchio.

Un binomio inedito, che unisce due generi musicali completamente diversi: il rock e la musica classica.

La band milanese porterà in scena i più grandi successi di una carriera decennale, ma in una versione completamente nuova, grazie agli arrangiamenti realizzati per l’occasione dal Maestro Peppe Vessicchio. Non mancherà l’ultimo singolo 'L’amore mi fa male' de Le Vibrazioni, attualmente in rotazione radiofonica e disponibile in digitale.

Per l’occasione, sono aperte le iscrizioni al bando per suonare con l’Orchestra 'Sesto Armoni' del Maestro Vessicchio che accompagnerà Le Vibrazioni nei più importanti teatri italiani a partire dall’11 novembre e toccherà altre undici tappe, tra cui Roma, Milano, Torino, Bologna, Firenze e Napoli.

Le Vibrazioni canteranno anche in Calabria e in Sicilia: 11 novembre al teatro Golden di Palermo, 12 novembre al teatro Impero di Marsala, 13 novembre al teatro Metropolitan di Catania, 15 novembre al teatro Rendano di Cosenza.

© Riproduzione riservata